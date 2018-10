Siegfried Muresan: Daea se lauda ca UE ne da 43 de milioane de euro pentru pesta porcina. Realitatea e alta

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan susține ca guvernul Dancila a votat taierea fondurilor pentru despagubirea fermierilor afectați de pesta porcina. Europarlamentarul PNL a propus o suplimentare cu 110 milioane de euro a acestor fonduri, dar reprezentanții Guvernului Romaniei s-au opus la marirea fondurilor…

- „Guvernul Romaniei a votat in Consiliul Uniunii Europene (UE) reducerea alocarilor pentru fermierii afectați de pesta porcina africana (PPA) in Bugetul UE 2019, la o saptamana dupa ce solicitasem in Parlamentul European creșterea cu 110 milioane de euro a alocarilor pentru PPA in bugetul UE de anul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca joi va merge la Comisia Europeana pentru a discuta concret despre despagubirile pentru pesta pesta porcina africana, astfel incat sa fie adusi banii la bugetul de stat. "Am fost ieri (luni n.r) la Consiliul de ministri la Viena. Am vorbit cu…

- Romania nu a cerut bani europeni pentru a combate pesta porcina africana care s-a raspandit in 12 județe. Autoritațile pot solicita chiar și decontarea a 50-70 la suta dintre cheltuielile pentru despagubirea femierilor, insa Comisia Europeana nu a primit deocamdata nicio cerere oficiala din partea Romaniei,…

- - Veți vizita localitațile lovite de pesta? Viorica Dancila: Pentru mine nu e importanta vizita. Daca va fi necesar, merg. E important sa luam toate masurile pentru a ajuta zonele respective, sa respectam ce s-a stabilit la nivelul guvernului și e important sa avem rectificarea bugetara pentru a despagubi…

- Comisia Europeana a avertizat Romania inca din februarie 2017 ca nu ia masuri concrete pentru prevenirea izbucnirii pestei porcine africane. In loc sa intețeasca masurile de combatere a Pestei Porcine Africane, ANSVSA le-a redus. Reprezentanții Comisiei Europene il contrazic pe ministrul Agriculturii,…

- "D’aia, ramane cum am discutat : afara din guvern, dar nu numai tu ! D’aia spune, citez “in sufletul meu este foarte multa durere”, referindu-se la epidemia de pesta porcina africana ce s-a instalat in Romania, decimand populatia porcina a tarii si impingand industria alimentara la importuri…