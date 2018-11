Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Popular European (PPE) va organiza un summit la Sibiu in 2019, inainte de data de 9 mai, cand este programat primul summit european in oras, a anuntat, sambata, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al PPE, eurodeputatul Siegfried Muresan, citat de Agerpres.

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan sustine ca Guvernul Dancila a votat in Consiliul UE reducerea alocarilor pentru fermierii afectati de pesta porcina africana in Bugetul UE 2019. In urma cu cateva zile, Siegfried Muresan a solicitat in Parlamentul European cresterea cu 110 milioane de euro a alocarilor…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan atrage atentia ca mai sunt 100 de zile pana cand Romania va prelua, pentru prima data, presedintia Consiliului UE, insa Guvernul Dancila nu are niciun obiectiv concret de mandat, iar astfel riscam o presedintie slaba.

- Via Carpatia este o rețea de autostrazi menita sa lege Marea Baltica de Marea Neagra și de Marea Mediterana. Oradea apare pe harta acestei rețele de infrastructura rutiera, devenind o veritabila placa turnanta, la granița cu Ungaria. Guvernul Poloniei insista pentru aceasta autostrada cu…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat, marti, pentru Mediafax, ca a discutat cu presedintele grupului ALDE european, Hans van Baalen, si „nu se pune problema” excluderii partidului din grupul european, asa cum a solicitat presedintele partidului austriac NEOS, Beate Meinl-Reisinger. „Cunosc…