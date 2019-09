Stiri pe aceeasi tema

- Sicriul cu trupul sublocotenentului post-mortem Ciprian Polschi a ajuns la Buzau și este depus la capela bisericii „Sfantul Ștefan” de pe strada Frasinet. Inmormantarea va avea loc joi, la Cimitirul Eroilor din Buzau. Sicriul cu trupul militarului ucis a fost adus de un convoi militar care l-a preluat…

- Ceremonia de repatriere a celor doi romani cazuți la datorie in cele doua atentate teroriste de la inceputul acestei luni din Afganistan va avea loc astazi, in jurul orei 12.30. Trupurile lor vor fi aduse in țara la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, transmite Ministerul Apararii Naționale. Prima…

- Primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, a declarat ca "eroul militar s-a sacrificat pentru tara, dar si pentru familie, are doi copii cu probleme, sotia lui este angajata a primariei ca insotitor a persoanelor cu probleme, iar comunitatea locala nu au facut altceva decat sa acorde o recunoastere…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri decretul de decorare post-mortem a sublocotenentului Polschi Alexandru Ciprian-Ștefan.„Astfel, in semn de recunoștința și apreciere pentru devotamentul excepțional și spiritul de sacrificiu de care a dat dovada in timpul executarii unei…

- "Am primit o veste dureroasa din Afganistan - un militar roman si-a pierdut viata la Kabul, in urma unui atentat terorist. Sunt alaturi de membrii familiei greu incercate in aceste momente tragice si le transmit condoleante. Il voi decora pe bravul nostru soldat cazut la datorie cu Ordinul National…

- Klaus Iohannis a declarat, joi, ca il va decora pe Ciprian Ștefan Polschi, militarul roman ucis in atentatul terorist de la Kabul, cu Ordinul Național „Steaua Romaniei”. Președintele a transmis ca este alaturi de familia greu incercata, careia i-a transmis condoleanțe. Il voi decora pe bravul nostru…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut joi, 5 septembrie a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presa.Va prezentam in continuare textul declarației de presa: „Buna ziua! Am primit astazi din Afganistan o noua veste dureroasa. Un militar roman și-a pierdut…

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat ca militarul roman decedat in atentatul cu bomba de joi, din Kabul, este caporalul Ciprian-Ștefan Polschi din Buzau. ”Militarul roman care si-a pierdut viata astazi, 5 septembrie, in Afganistan este caporalul cls. a III-a Ciprian-Ștefan Polschi, care indeplinea…