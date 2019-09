Sicriul cu trupul lui Alexandru Darie a fost depus la Teatrul ‘Bulandra’

Stiri pe aceeasi tema

- Sicriul cu trupul regizorului Alexandru Darie a fost depus, vineri seara, la Sala "Liviu Ciulei" a Teatrului "Bulandra", institutie al carei director a fost timp de 17 ani. In foaierul teatrului, spatiul a fost amenajat, cu trandafiri albi. De altfel, in ferestrele salii "Liviu Ciulei"…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al regizorului Alexandru Darie va fi depus vineri, de la ora 20,00, la Teatrul "Bulandra" - Sala Liviu Ciulei, unde va ramane pana duminica, la ora 12,00. Potrivit unui comunicat al Teatrului "Bulandra", al carui director a fost Alexandru Darie, slujba de inmormantare…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al regizorului Alexandru Darie va fi depus vineri, de la ora 20,00, la Teatrul "Bulandra" - Sala Liviu Ciulei, unde va ramane pana duminica, la ora 12,00. Potrivit unui comunicat al Teatrului "Bulandra", al carui director a fost Alexandru Darie, slujba de…

- Alexandru Darie va ramane in memoria colectiva un veritabil simbol al pasiunii pentru arta, pentru lumea spectacolului si un prieten fidel al Frantei, care i-a oferit, in 2012, insemnele de Cavaler al Ordinului Artelor si Literelor, pentru "contributia sa la promovarea artelor scenei in lume", arata…

- Moartea lui Alexandru Darie, fiul lui Iurie Darie, a venit ca un trasnet! Anca Pandrea, mama vitrega a regizorului, cu greu si-a gasit puterea sa spuna cateva cuvinte despre acest eveniment nefericit. Anca Pandrea a explicat de ce nu va participa la inmormantare, dar a si precizat ca va merge sa-si…

- Mai multi actori, regizori, muzicieni, uniuni ale artistilor i-au adus un omagiu lui Alexandru „Ducu“ Darie, regizor si director al Teatrului „Bulandra“ din Bucuresti, care a murit, miercuri, 18 septembrie, la varsta de 60 de ani.

- Fiul actorului Iurie Darie, Ducu Darie, a murit astazi, dupa ce in ultimele doua saptamani a fost internat la Terapie Intensiva la Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti. Stirea trista a decesului a fost confirmata de mama sa vitrega, actrița Anca Pandrea. Regizorul Alexandru (Ducu) Darie, in varsta…

- Sicriul cu trupul alpinistului Zsolt Torok, care a fost gasit mort in Muntii Fagaras, a fost depus in holul principal al Teatrului de Stat din Arad. Slujba de inmormantare va avea loc marti. Sicriul se afla langa pioletul pe care Zsolt Torok l-a folosit intr-una dintre ascesiunile sale in premiera,…