- Cortegiul funerar cu sicriul Reginei-Mama Elena a ajuns la Curtea de Arges, unde va avea loc, sambata, ceremonia de reinhumare in Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala. Sicriul cu osemintele Reginei-Mama Elena a ajuns in tara vineri dimineata, pe Aeroportul International Otopeni, cu…

- Regina-Mama Elena va fi repatriata, pentru a fi reinhumata la Curtea de Arges, alaturi de fiul ei, Regele Mihai I, informeaza Familia Regala, care anunta doliu pentru zilele de 18, 19 si 20 octombrie. "Incepand de astazi, toti cei care doresc sa aprinda lumanari si sa depuna flori ca omagiu…

