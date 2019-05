SICKOTOY lansează “ADDICTED”, cucerind publicul la numai 1 săptămână de la lansare “Addicted”, o piesa deep-house cu beat-uri profunde și amprente vocale hipnotizante, cucerește deja publicul la numai o saptamana de la lansare. Cea mai noua piesa marca SICKOTOY se poate auzi deja in cluburi și este cu siguranța un hit in devenire! Cu o experiența ampla atat in muzica, cat și in programare, SICKOTOY este unul dintre cei mai fresh producatori de muzica ai momentului. Crescand in Europa, SICKOTOY a fost intotdeauna pasionat de explorarea muzicii, lucru ce l-a facut sa petreaca foarte mult timp calatorind, astfel obținand o ințelegere profunda a diverselor culturi și stiluri muzicale… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis isi lanseaza miercuri, la Teatrul National "I. L. Caragiale" din Bucuresti, volumul "EU.RO. Un dialog deschis despre Europa". Cartea a fost publicata de Editura Curtea Veche Publishing si costa 59 de lei. Potrivit unui comunicat al editurii, volumul este un "ghid ce prezinta…

- John Newman, unul dintre artistii britanici cu succes international, nominalizat deseori la Brit Awards, a revenit cu videoclipul piesei „Feelings”. Urmand succesul hiturilor „Feel The Love”, „Love Me Again” sau „Blame”, noul single aduce aminte fanilor de ce s-au indragostit de John Newman. Piesa este…

- Liviu Teodorescu lanseaza pe YouTube piesa „De ce fumezi in casa?”, de pe EP-ul „Lista de pacate”, primul material discografic din cariera sa. „De ce fumezi in casa?” este piesa care anticipeaza finalul albumului pe care Liviu l-a facut public treptat, incepand cu luna octombrie a anului trecut. Un…

- „Europa” este expresia pura a muzicii de club cu influențe pop; „Europa” este o explozie de combinații neașteptate, un spectacol al libertații absolute, al prieteniei și pretextul ce aduce oamenii impreuna. „Europa” este despre Jax Jones și Martin Solveig: doi prieteni vechi care se intampla sa fie…

- Dupa ce i-a spus „Adio” lui „Ghita” la inceput de an, Cleopatra Stratan lanseaza single-ul „Pupa-ma” cu un videoclip fun, de vara, filmat pe plajele din Grao si Benicassim. „Aceasta piesa mi-a placut de la prima auditie si am inceput sa lucram la ea. Mesajul este foarte clar si scurt: Pupa-ma! Este…

- Proiectul muzical Corbu, inițiat și coordonat de Sergiu Corbu Boldor și Luiza Mitu, iși lanseaza albumul de debut „Zbor spre radacini“, printr-un concert care va avea loc joi 7 martie, de la ora 21, la Reflektor Venue. „Ce v-am pregatit: Muzica fusion, energie, voie buna, interacțiune performativa cu…

- Dupa sase ani de asteptare si insistente din partea fanilor, incredibilul se intampla in 2019 – formatia Jonas Brothers se reuneste si, in completarea vestii, lanseaza si o piesa al carei ritm se va intipari instant in minte – „Sucker”. Noul material este un real generator de buna dispozitie, un imn…

- Carmen de la Salciua e pe val și este, din nou, numarul #1! Cel mai recent single al artistei, ”#INDRAGOSTIT”, este pe locul intai in topul celor mai populare clipuri din Romania, a adunat deja peste 1.000.000 de vizualizari, și l-a detronat pe fostul soț, Culița Sterp, luandu-i locul 1 in trending,…