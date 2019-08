Stiri pe aceeasi tema

- YAAR lanseaza primul single in colaborare cu frumoasa cantareața, KANITA. YAAR este cunoscut pentru piesa „I lost you de la Havana”, piesa care a avut un mare succes in Grecia, Rusia, Turcia, Bulgaria, Polonia și a ajuns pe locul 30 in topul World Wide Shazam. KANITA a ajuns sa se remarce cu piesa „Don’t…

- Tenisul juvenil european se muta, pentru cateva zile, la Constanta. Tenis Club Bright se pregateste sa gazduiasca, in perioada 31 iulie - 2 august, calificarile Campionatului European de tenis individual de vara U16, baieti, editia 2019. In aceasta competitie, intra 32 de tari, iar la Constanta vor…

- Dupa ce primul sau single a cucerit publicul din Bulgaria si nu numai, ALMA continua colaborarea cu romanul Monoir si lanseaza “Don’t Know”. Prima piesa, “Perfect”, a stat 16 saptamani pe primul loc in topul muzical official din Bulgaria. Printre tarile in care Alma a debutat cu brio se numara Polonia,…

- Dupa ce primul sau single a cucerit publicul din Bulgaria și nu numai, ALMA continua colaborarea cu romanul Monoir și lanseaza „Don’t Know”. Prima piesa, „Perfect”, a stat 16 saptamani pe primul loc in topul muzical oficial din Bulgaria. Printre țarile in care Alma a debutat cu brio se numara Polonia,…

- Syarela si Dragos Badoi, primul solist de la Directia 5 au lansat de curand videoclipul piesei Entya la o renumita casa de discuri din Turcia, alaturi de cei mai mari artisti ai lor, precum Tarkan, Mustafa Sandel si altii. Piesa se afla in promovare in alte tari, precum Maroc, Grecia si America. Entya…

- Minelli, pe numele ei real Luisa Luca, este cantareața, compozitoare și textiera. Puțini sunt cei care știu ca artista care a lansat de curand hitul „Mariola” are in prezent nu mai puțin de 5 piese la radio, piese compuse și pentru alți artiști. De un real succes se bucura și „Touch me” – cantata de…

- Delegatia Romaniei a participat, joi, la ceremonia oficiala de primire in satul sportivilor la Minsk, pentru Jocurile Europene, informeaza COSR, potrivit news.ro.Evenimentul la care au participat cateva zeci de Comitete Olimpice Nationale, printre care Franta, Ukraina, Rusia, Grecia, Italia,…

- Single-ul ce se preconizeaza a fi hitul verii, SICKOTOY feat Minelli – Addicted, se claseaza de doua saptamani pe prima poziție in topul Shazam Romania și este new entry in topul difuzarilor radio, direct pe poziția a 7-a. De curand a fost lansat și videoclipul oficial, ce poate fi vizualizat mai jos.…