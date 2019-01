Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii din Romania printre cei mai saraci din Europa, potrivit datelor furnizate de Eurostat. La categoria risc de saracie, cu 29,2%, figuram pe locul 2, imediat dupa Danemarca (30,3%, cu observația ca indicatorul este relativ la media naționala, iar acolo tinerii pleaca mult mai devreme de acasa),…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Vama Veche au depistat un cetatean roman care a incercat sa introduca ilegal in tara parfumuri in valoare de aproximativ 30.000 de lei, ce purtau insemnele unei marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute. In data de 13.12.2018, in jurul orei 05.00, politistii…

- 1.600 de tineri din Romania, Bulgaria, Italia si Spania, cu varsta cuprinsa intre 18 si 29 de ani, care nu sunt la scoala, nu urmeaza o forma de pregatire si nici nu muncesc (NEET) vor beneficia, in perioada 2018-2021, de instruire si suport pentru a...

- 1.600 de tineri cu varsta cuprinsa intre 18 și 29 de ani care nu sunt la școala, nu urmeaza o forma de pregatire și nici nu muncesc (NEET) vor participa la proiect in perioada 2018-2021; 500 de tineri NEET iși vor gasi locuri de munca, 400 vor participa la incubatorul de afaceri, iar 40 de companii…

- George Puscas a marcat primul gol din cariera in tricoul Romaniei in minutul 7 dupa o pasa primita de la Chipciu. Claudiu Keseru a marcat in minutul 47. Golul de 3-0 a venit din piciorul lui Nicolae Stanciu, in minutul 65. Cel mai asteptat moment al serii a venit in minutul 67, imediat dupa golul de…

- Dorel Varga, un roman de 40 de ani, a fost condamnat la inchisoare, fiind acuzat de uciderea unui pensionar de 79 de ani. In schimb, o romanca suspectata de comiterea aceleiași crimea fost achitata de o instanța din Italia. Cuplul de romani sunt acuzați ca au batut, jefuit și inecat un pensionar de…

- Evenimentul s-a desfașurat la Moșnița Noua in perioada 4-27 octombrie și a reunit 1.050 de participanți, cu varste cuprinse intre 6 și 18 ani. Tinerii s-au intrecut la handbal, baschet, fotbal, rugby, karate, hand to hand fighting, BJJ, MMA și kick boxing. „Cupa Moșnița Noua ediția…