Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudine 4.8-magnitude a zguduit Sicilia, cel putin doua persoane fiind ranite, anunta presa italiana citata de BBC. Seismul este unul dintre zecile de cutremure care au afectat regiunea ca urmare a eruptiei vulcanului Etna.

- Unele cladiri au fost afectate, iar localitatile din apropiere vulcanului, care a erupt luni, au fost acoperite cu cenusa. De asemenea zborurile de pe aeroportul din Catania si avand ca destinatie Catania au fost intrerupte temporar. Cutremurul s-a produs miercuri, la ora locala 03:19,…

- Cutremur de 5,7 grade a avut loc marti la ora 17.12 (17.12, ora Romaniei) in Marea Ionica, in apropierea Insulei Zakynthos, la adancimea de doar 10 kilometri. Cutremurul a fost simtit puternic in sud-vestul Greciei, dar si in sudul Italiei, in regiunile Puglia, Calabria si Sicilia. Nu…

- Un cutremur cu o magnitudine de 5,8 s-a produs duminica dimineața in Vrancea, la ora 03:38. Seismul a avut epicentrul in Vrancea, dar s-a simțit puternic la București și in alte orașe din țara. Conform primelor estimari oferite de Insititul Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut o magnitudine…

- Un cutremur s-a produs in aceasta seara, la ora 17.14 minute, la Buzau. Seismul a avut o magnitudine de 3,1 pe scara Richter, a anunțat agerpres.ro . Cutremurul la o adancime de 62 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,8 s-a produs in aceasta dimineata in estul Siciliei, unde zeci de oameni au fost raniti. Seismul s-a inregistrat intr-o zona din provincia Catania, la o adancime de 9 km si a fost resimtit pe toata coasta estica a insulei, inclusiv in orasele Siracuza si Messina. Urmat…