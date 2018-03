Stiri pe aceeasi tema

- Politistii bucuresteni fac cercetari dupa ce in portbagajul unei masini care a luat foc, sambata, a fost gasita o arma de vanatoare, proprietarul vehiculului fiind condus la Sectia 4 Politie pentru audieri.

- Ortodocsii sarbatoresc sambata ajunul Floriilor printr-o o procesiune religioasa pe strazile Capitalei, la care vor participa credinciosi, preoti, monahi din Bucuresti si din judetul Ilfov, precum si Patriarhul Daniel. Traficul va fi restrictionat partial pe traseul Manastirea Radu Voda – Catedrala…

- Politistii au dat amenzi de peste 238.000 de lei in urma unor controale desfasurate in mai multe piete si in complexuri comerciale din Capitala, pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice in perioada dinaintea sarbatorilor, precum si pentru a preveni faptele de natura penala sau contraventionala.Potrivit…

- Politistii fac joi mai multe perchezitii in Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune in domeniul asigurarilor, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals intelectual si santaj. Persoanele vizate in dosar ar fi inscenat accidente rutiere pentru incasarea primelor de asigurare.

- Un pasager al unei curse aeriene care se indrepta spre București s-a manifestat agresiv in timpul zborului. Politistii de frontiera din cadrul Aeroportului International Henri Coanda au intocmit lucrare penala unui cetatean pentru incalcarea prevederilor Codului Aerian, deoarece barbatul a manifestat…

- Un politician de la PSD a comis un accident grav in Caransebeș in aceasta dupa-amiaza. Nefericitul eveniment a fost produs de Florin Bogdea. Accident cu un politician PSD: 4 oameni in spital Bogdea face parte din Partidul Social Democrat și este director al liceului Tehnologic Dacia.Acesta este consilier…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala, ce va intra in vigoare de joi seara si va fi valabila pana vineri, la ora 15.00. In paralel va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de tara.

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit intr-un autoturism oprit in trafic, pentru control, 500 pachete țigari, marfa pe care șoferul intenționa sa o comercializeze pe piața neagra de desfacere din zona. Miercuri, 21 martie, in jurul orei 14.00, la nivelul Sectorului…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- Polițiștii care au descins la adresa greșita il acuza de ultraj pe profesorul Riegler, in casa caruia au intrat pentru a prinde o femeie acuzata de inșelaciune. La mijlocul lunii trecute, polițiștii din Prahova și o grupa de la trupele speciale de Poliție din Prahova au spart cu berbecele ușa unui apartament…

- Politistii au ridicat 18.240 de perechi de papuci, marfuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare totala de peste 1.821.600 de lei, din doua containere din Portul Constanta Sud Agigea. La data de 12 martie a.c., politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime au verificat, in Portul Constanta…

- UPDATE. Tanarul gasit decedat ar fi consumat droguri. Se pare ca și ceilalți pasageri din mașina sunt sub influența narcoticelor. Cand au vazut ca amicului lor i se face rau, aceștia au decis sa-l arunce din mașina. Din primele informații se pare ca pe trupul barbatului nu sunt urme de violența, astfel…

- O femeie a fost accidentata pe o trecere de pietoni din Gaesti, iar soferul a fugit de la locul accidentului, masina fiind gasita in zona localitatii Mogosani. Potrivit primelor informatii, femeia, in varsta de 40 de ani, a fost grav ranita si va fi transportata la Spitalul Floreasca din Capitala.…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, marti, pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, din cauza ploii torentiale, vizibilitatea fiind redusa sub 30 de metri, potrivit Centrului Infotrafic. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis ca marti, pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta,…

- Accident cu doua mașini pe Calea Moșilor din Capitala! Un eveniment rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe una dintre cele mai circulate artere din București. Tramvaiele care circula in zona respectiva sunt blocate pe șine. Potrivit reprezentanților Poliției Rutiere, evenimentul s-a produs in dreptul…

- Fratele lui Lionel Messi, Matias, a fost reținut de poliție dupa ce a provocat un accident in Argentina. Matias Messi, 35 de ani, l-a amenințat cu arma pe șoferul celeilalte mașini, iar cand au aparut polițiștii, aceștia au gasit și marijuana in mașina fratelui starului de la Barcelona. De altfel, pentru…

- Politistii au gasit marijuana in masina fratelui starului argentinian, relateaza As. Potrivit martorilor, Matias Messi, in varsta de 35 de ani, se afla la volanul unui Land Rover, pe un boulevard din Villa Gesell, sambata seara, si a intrat cu masina intr-un Volkswagen Vento. Dupa accident, fratele…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau au identificat principalii banuiti de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala din municipiul Buzau, prejudiciul sesizat fiind de peste 12.000 de lei. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca banuitii,…

- Aproximativ 6% dintre cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania sunt anulate, marti, din cauza conditiilor meteorologice, dar nu sunt linii inchise sau trenuri blocate, au anuntat reprezentantii CFR Calatori. Mai multe trenuri care ar fi trebuit sa ajunga marti dimineata in Gara de Nord din…

- Traficul rutier pe DN 51 si pe DN 5A a fost inchis din cauza ninsorii si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea. Raman inchise si DN 41, DN 65A si DN 65E, precum si Autostrada Soarelui, anunta Compania Nationala de Admnistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit CNAIR, s-a inchis circulatia…

- Dubla crima, in Capitala!Un cetatean libian si-a ucis prietena in varsta de 24 de ani, intr-un apartament din Capitala, pisica acesteia, dupa care a plecat din locuinta si a injunghiat mortal un vecin cu care s-a intalnit pe scara blocului, pe motiv ca a refuzat sa ii dea o tigara. Surse judiciare…

- Politistii au descoperit sambata, in urma a cinci perchezitii efectuate in Capitala, peste 460.000 de tigari de contrabanda ascunse in interiorul unor piese de mobilier. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis sambata AGERPRES, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul…

- Politistii constanteni au ridicat in vederea confiscarii 7,5 kilograme de cannabis de la doua tinere din Bucuresti, care incercau sa le vanda in Constanta si in Capitala, cele doua femei fiind arestate. Potrivit unui comunicat de presa remis joi, AGERPRES, de Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ)…

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre munte catre Capitala, valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, in statiunile de pe Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, unde s-a format o coloana de autoturisme care se deplaseaza cu o viteza…

- Scene șocante in București și in localitatea Pantelimon: Poliția a urmarit mai mulți kilometri un șofer care nu a oprit la semnele agentilor. Fugit din Capitala, barbatul a intrat cu mașina in Pantelimon și a lovit mai multe autoturisme, ranind grav o persoana.Citeste si: Petitie FARA PRECEDENT:…

- Situatie halucinanta la Spitalul de Arsuri din Capitala! Medicul Camelia Roiu acuza ca, recent, a descoperit ca nu i-au fost platite asigurarile la Casa de Sanatate si Casa de Pensii. ,,Din declarațiile actualei directiuni, am ințeles ca acești bani au fost ...

- Imaginile cu animalul lasat aproape fara suflare pe asfalt de la loviturile cumplite i-au îngrozit pe oamenii care treceau aseara pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona cartierului CET. Martorii spun ca au încercat sa îl scape pe bietul animal din mâinile agresorului,…

- Politistii din Bacau au confiscat 2.500 de pachete de tigarete de contrabanda, de la doi barbati, de 31 si 32 de ani, depistati in trafic. Acestia au fost retinuti. La data de 6 februarie a.c., politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au oprit pentru control,…

- Primul accident a avut loc in comuna Jilava. Un sofer a intrat cu masina peste un pieton care traversa strada prin loc nepermis. Pietonul avea haine inchise la culoare iar soferul nu a mai putut sa-l evite. In urma impactului pietonul a decedat pe loc. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest,…

- Totul s-a petrecut in apropiere de Aeroportul Otopeni. Taximetristul a fost surprins in timp ce arunca cu o doza de suc in capul unuia dintre clienții cu care se certa, iar apoi se duce la portbagaj și scoate un pistol pe care il pune la spate. Dupa ce s-a inarmat, șoferul i-a provocat pe…

- Politistii din Buzau efectueaza 30 de perchezitii in mai multe judete si in Capitala si pun in aplicare trei mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei. "La data de 31 ianuarie, politistii…

- Un șofer din Capitala a amenințat cu pistolul un alt participant in trafic. Incidentul s-a produs pe strada Ismail intersecție cu Alexandru cel Bun din Capitala. Este vorba despre șoferul unui automobil BMW, care a amenițat cu arma un alt șofer.

- Un focșanean in varsta de 32 de ani, condamnat pentru trafic cu droguri de mare risc, a fost dus la penitenciar in cursul zilei de ieri, dupa ce a primit o pedeapsa cu inchisoarea de patru ani. „La data de 29 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Investigații Criminale au pus in aplicare…

- Politistii din Bacau au confiscat 100.000 de tigarete de contrabanda, de la un barbat, de 33 de ani, depistat in trafic. Acesta a fost retinut.La data de 26 ianuarie a.c., politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au oprit pentru control, pe D.N. 2, in localitatea…

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial din Bucuresti din sectorul 2, dupa ce a lovit si muscat politistii care fusesera chemati de o angajata a magazinului care a reclamat ca aceasta si-ar fi agresat copilul, informeaza Politia Capitalei.

- „Am luat decizia sa nu imi depun candidatura pentru un nou mandat la Ministerul Sanatații. Voi susține necondiționat urmatoarea persoana pe care PSD o va desemna pentru a ocupa acest portofoliu”, a transmis Florian Bodog pe pagina personala de Facebook. Ministrul Bodog a salvat viața…

- Consolul onorific al Bulgariei a fost implicat intr-un accident grav pe DN 5 - Bucuresti - Giurgiu. Masina in care se afla acesta s-a rasturnat. Consulul bulgar a fost transportat de urgenta la spital.

- Un pasager al unui tramvai a decedat in timp ce mijlocul de transport in comun se afla in statia din apropiearea restaurantului McDonald's, langa Spitalul Judetean de Urgenta. Barbatului i s-a facut rau in tramvai, vatmanul a observat si a sunat la 112 si un echipaj SMURD a sosit si imediat a inceput…

- Trei barbati din Bucuresti au fost prinsi de politisti dupa ce au furat dintr-un magazin aproape 500 de pachete de tigari in valoare de aproape 10.000 de lei, scrie NEWS.RO. Citeste si: Kelemen Hunor continua ATACUL dupa declaratiile lui Tudose: 'Luptam pentru apararea identitatii, speram…

- Salman Khan a primit amenințari cu moartea de la un gangster, pe nume Lawrence Bishnoi, dupa ce actorul a fost la o audiere la tribunalul Jodhpur cu privire la cazul sau de braconaj. Insa, miercuri lucrurile au luat o intorsatura urata, iar un grup de barbați inarmați și-a facut apariția pe platoul…

- Un barbat de 35-40 de ani a fost gasit mort, plutind, pe lacul din Parcul IOR, din București. UPDATE: Cațiva scafandri au intrat in apa și au adus trupul la mal. La fața locului acționeaza doua echipaje SMURD, o autospeciala de stingere și scafandrii. Trupul a fost localizat la aproximativ 20 de metri…

- Autotrenul era incarcat cu fier vechi si venea dinspre Focsani, fiind condus de un cetatean sarb cu permis de sedere temporara in Romania. Masina s-a rasturnat pe sosea la iesirea din Gulianca spre Corbu Nou, iar incarcatura a ajuns pe sosea. In urma accidentului, soferul a fost ranit usor,…

- Politistii au desfasurat perchezitii luni dupa amiaza, la domiciliul politistului suspectat de pedofilie. Barbatul ar fi sarutat si agresat doi copii, în liftul unui bloc din Capitala, fiind surprins de camerele de supraveghere.

- Traficul se desfasoara cu dificultate, sambata, pe mai multe sectoare de drum de pe Valea Prahovei, masinile circuland si cu 20 de kilometri la ora. POlitistii recomanda rutele ocolitoare DN 1 A Sacele - Cheia - Ploiesti sau A 3 Ploiesti - Bucuresti. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa-amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie…