- Autoritatile din Sibiu vor lansa Sibcoin, prima moneda locala din Romania, in pregatirea programului Sibiu Capitala Gastronomica Europeana din 2019. Denumirea a fost propusa de Eugen Tintar. "Eu zic ca i se poate spune simplu 'Sibcoin', avand deja un frate virtual, 'Bitcoin'. Simplu…

- Autoritatile din Sibiu vor lansa Sibcoin, prima moneda locala din Romania, in pregatirea programului Sibiu Capitala Gastronomica Europeana din 2019. Moneda se va lansa in 21 noiembrie, la Bucuresti, denumirea fiind aleasa printr-un concurs de solutii la care au fost invitati sa participe toti cei interesati.

- Alexandru a ajuns aseara, in jurul orei 21.30, la Centrul de arși al Grand Hopital de Charleroi, Bruxelles. Pavel Popescu, deputat de Timiș, care s-a implicat in urgentarea demersurilor de transfer, a anunțat imediat pe pagina sa de Facebook ca tanarul a ajuns la spital in viața, stabil. La Bruxelles,…

- Intre 25 și 27 octombrie 2018 s-a desfașurat „Jocul de strategie: Politica locala” organizat de catre Fundația Friedrich Ebert Romania la care au participat liceeni din Aiud. Aceasta este o metoda de educație politica prin care stimuleaza participarea la luarea deciziilor in comunitate. O echipa de…

- Deputatul liberal Robert Sighiartau atrage atenția membrilor ALDE și UDMR ca vor fi taxați de electorat la urmatoarele alegeri din 2019. Asta in condițiile in care, in Romania, calitatea vieții este cea mai scazuta din Uniunea Europeana, in timp ce investițiile sunt aproape de zero. Seecretarul general…