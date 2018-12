Stiri pe aceeasi tema

- Editorii platformei National Geographic au selectat un oraș romanesc intre cele 19 destinații cool recomandate turiștilor pentru anul 2019, arata un text dat publicitații.Printre atracțiile care sunt considerate de specialiști ca esențiale pentru turismul anului viitor, se numara peisaje urbane…

- Mihai Sora a fost inclus de Politico Europa pe lista personalitatilor ale caror idei si actiuni pot schimba Europa, in 2019. Alaturi de filosoful roman in varsta de 102 de ani se afla ministrul italian de Interne Matteo Salvini, premierul spaniol Pedro Sanchez si liderul laburist britanic Jeremy Corbyn.…

- Cotidianul "Marca" a facut o recenzie a celor mai promițatori jucatori lansați in ultimul deceniu de Academia lui Real Madrid, alaturi de destinațiile lor actuale, iar printre numele evocate se afla și Jesus Fernandez, 30 de ani, aflat acum in lotul lui CFR Cluj. "A fost portarul celui mai bun Real…

- Cluj-Napoca devine pentru trei zile Capitala Europeana a Urologiei. Editia-34 a Congresului National de Urologie-ROMURO 2018 si editia-18 a Congresului Central European de Urologie-CEM 2018 reunesc in perioada 10-12 octombrie, la Cluj Napoca aproximativ 900 de urologi de top din 18 tari europene.