Sibiu: Ziduri de la stadion, aeroport, şcoli şi un dispensar, pictate la Street Art Festival Potrivit unui comunicat al organizatorilor festivalului, editia a V-a a Sibiu International Street ART Festival, care a inceput luni, aduce o serie de noi locatii printre care cele de la stadion, aeroport, un teren de baschet din zona centrala, gardul noului Skate Park, o serie de treceri de pietoni si alte spatii din Sibiu. Aceste sunt vizate de cel mai amplu proiect de revitalizare urbana din tara. Festivalul de Street ART de la Sibiu se desfasoara in perioada 1-7 iulie si reuneste 23 artisti stradali din Romania si trei artisti din strainatate. Artistii internationali Danny… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

