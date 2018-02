Stiri pe aceeasi tema

- Patrida dintre Handbal Club Zalau si Sport Club Municipal Craiova, din cadrul etapei a XVIII-a a Ligii Nationale de handbal feminin, a fost amanata, potrivit unui comunicat al Federatiei Romane de Handbal. Meciul urma sa se dispute miercuri, 28 februarie, incepand cu ora 17, in Sala Sporturilor “Gheorghe…

- Și in județul Olt Inspectoratul Școlar Județean a luat decizia inchiderii unitaților de invațamant incepand de luni, de la ora 13.00, din cauza gerului naprasnic și a viscolului. Decizia este valabila pana miercuri inclusiv. “Avand in vedere situatia creata datorita conditiilor meteorologice nefavorabile…

- Spectacolul piesei PRINTESA SI BROSCOIUL, programat pentru maine, 27 februarie 2018 a fost anulat din cauza conditiilor meteo. Urmatorul spectacol va avea loc pe 28 februarie 2018 de la ora 10.00. Piesa este o adaptare dupa basmul "Printul fermecat" al Fratilor Grimm, regia si scenariul fiind semnate…

- CFR Calatori a anulat luni, pana la ora 13:00, 52 de trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, conform informatiilor postate de companie pe pagina de Facebook. "Astazi a fost luata...

- Autoritatile de la Roma au decis, de asemenea, sa reduca liniile de circulatie au autobuzelor la aproximativ 120 de linii strategice. Vehiculele care au voie sa circule luni sunt echipate cu roti speciale, iar statiile de metrou raman deschise. Cateva statii de metrou din Roma vor permite…

- Autoritatile de la Roma au anuntat ca scolile din capitala vor fi inchise, luni, din cauza conditiilor meteo, unde zapada a ajuns deja la un strat de 4 centimetri, cel mai afectat fiind centrul orasului, dar si cateva periferii, relateaza site-ul agentiei de stiri ANSA.

- Școlile vor fi inchise in București, Dolj și Constanța din cauza atenționarilor meteorologice. Și Universitatea ''Stefan cel Mare'' din Suceava a anunțat ca iși suspenda cursurile in zilele de luni si marti.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat in cadrul Comandamentului de iarna, convocat la PMB, ca școlibe vor fi inchise luni și marți din cazua viscolului și a gerului. Știre in curs de...

- Un bar din Marea Britanie a anulat o intrecere intre melci melci programata pentru sambata si organizata in scop caritabil, din cauza temperaturilor neobisnuit de scazute care i-au pus pe participanti in imposibilitatea de a mai concura, informeaza Reuters. ''Valul de frig a provocat o problema…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara, medicul Virgil Musta, a declarat ca pacientul decedat din cauza gripei era un barbat de 58 de ani, iar din cauza unor afectiuni mai vechi gripa s-a dezvoltat rapid. "Este vorba despre un barbat de 58 de ani care a fost internat…

- Un nou deces din cauza gripei a fost confirmat vineri, fiind vorba despre un barbat de 58 de ani care a murit la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes” din Timisoara. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 51. Purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara, medicul…

- Doua curse din Timisoara spre Milano si Bucuresti vor continua sa opereze conform programului de zbor din 2018, mai precizeaza compania, intr-un comunicat de presa. Toti clientii vor fi notificati prin email si SMS, si vor fi consiliati cu privire la optiunile pe care le au, returnarea banior sau un…

- Operatorul aerian Ryanair a anuntat ca va inchide baza de la Timisoara incepand cu 25 martie anul acesta din cauza performantelor comerciale slabe. Doua rute catre Milano si Bucuresti din si catre Timisoara vor continua sa functioneze pe timul verii acestui an.

- Aeroportul International din Timisoara are prevazut pentru acest an un profit contabil de 9,994 milioane de lei, la venituri totale de 55,95 milioane de lei, potrivit anexei la proiectul de Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2018 al companiei.

- Ionel „Bebe” Onofras, fost primar al municipiului Iasi, primul de dupa caderea comunismului, a fost eliberat conditionat dupa ce a executat mai putin de o treime dintr-o pedeapsa de 4 ani si 4 luni. Onofras, care are peste 60 de ani, a beneficiat atat de zilele de munca din penitenciar, cat si de recursul…

- Cursa LH 1664, Munchen - Sibiu, programata pentru sosire la ora la ora 17.50, a fost anulata din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile de la Munchen. "Ca urmare a anularii acestei curse este afectat si zborul pentru plecare LH 1665 de la Sibiu la Munchen, programat la ora 18.25, in…

- Cateva zeci de persoane au fost evacuate si circulatia a fost oprita, miercuri, pe o strada din localitatea Dumbravita, pe drumul dintre municipiul Timisoara si Aeroportul International "Traian Vuia", dupa ce un sofer a intrat cu masina intr-o magistrala de gaz pe care a fisurat-o, existand pericol…

- NEWS ALERT Laura Codruta Kovesi: Nu am motiv sa-mi dau demisia. Acest atac vizeaza ingenuncherea statului roman La trei zile de la izbucnirea scandalului din jurul DNA, Laura Codruta Kovesi da primele explicatii publice. Procurorul sef al DNA a declarat, miercuri, ca, dupa condamnarea in prima instanta,…

- Un accident deosebit de grav a avut loc la Galati. Doua tiruri s-au ciocnit violent dupa ce unul dintre soferi nu a adaptat viteza intr-o curba. In urma imactului unul dintre soferi a ramas incarcerat. Un alt accident din cauza vremii a avut loc si in judetul Dambovita. Aici, un tanar a ramas…

- Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de talharie, politistii din cadrul Postului de Politie Cuza Voda au depistat un tanar, in varsta de 17 ani, banuit de comiterea faptei.Astfel, la data de 8 februarie a.c., tanarul in cauza ar fi deposedat prin violenta, un minor, in varsta de…

- Spitalul Clinic „Victor Babes” si Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals din București sunt in carantina din cauza cazurilor de gripa dupa ce numarul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns, la nivel national, la 17. Doua spitale din Capitala, respectiv Spitalul Clinic „Victor…

- Un barbat s-a sinucis din cauza saraciei in Oradea, chiar in ziua in care a primit decizia de pensionare. O vecina, care obișnuia sa-i aduca de mancare, l-a gasit spanzurat in baie. Omul iși scosese casa la vanzare și traia pe intuneric, fara curent electric și caldura, dupa ce a ramas cu un handicap…

- Autoritatile din Tismana vor inchide in perioada urmatoare doua unitati de invatamant, ca urmare a scaderii numarului de elevi. Este vorba de Scolile primare de la Topesti si din Sohodol. Ca urmare a finantarii per elevi acordate de la bugetul ...

- Conducerea societatii, controlata de grupul american Delphi Automotive, sustine ca aceasta decizie a fost luata din cauza lipsei de personal, iar cele aproape 700 de persoane disponibilizate sunt indrumate sa aplice pentru un loc de munca la alte unitati ale Delphi Packard, respectiv cele din Sannicolau…

- Compania Blue Air a anunțat astazi, prin intermediul paginii oficiale de Facebook, intreruperea zborurilor pe ruta Timișoara – Iași – Cluj. „Stimați pasageri, din cauza fricțiunilor create de catre Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara suntem nevoiți sa va informam asupra deciziei companiei…

- Conditiile meteorologice nefavorabile au dat peste cap graficul unor curse aeriene de pe Aeroportul International Chisinau. Astfel, navele aeriene care urmau sa decoleze spre Verona si Milano, nu au facut-o din cauza cetii dense din orasele italiene.

- Simona Halep a ajuns la spital, dupa finala cu Caroline Wozniacki, unde i-a fost pusa o perfuzie pentru a combate efectele deshidratarii severe. Cu toate acestea, organizatorii turneului Australian Open si-au aparat decizia de a nu trage copertina peste arena Rod Laver.

- Un nou proces a inceput vineri la Freiburg, in Germania, impotriva unui fermier german acuzat de omor prin imprudenta in cazul unui muncitor agricol roman decedat in urma insolatiei suferite in vara lui 2014, relateaza dpa. Inculpatul Joerg D., in varsta de 48 de ani, a negat ca ar fi vinovat si…

- Intarzieri de sute de minute pe caile ferate. Conditiile meteorologice au afectat, la fel ca in fiecare iarna, caile ferata, iar oamenii care voiau sa ajunga la destinatie au fost nevoiti sa astepte sute de minute, potrivit Observator.tv.

- Circa 100 de autovehicule asteapta de joi dimineata sa plece din municipiul Tulcea spre judetele din Moldova, insa autoritatile tulcene le-au interzis continuarea deplasarii pana cand drumul european 87 Tulcea-Braila va deveni practicabil. Alte cateva zeci de autoturisme sunt blocate in…

- 55 de institutii de invatamant general din 21 de raioane si-au sistat activitatea, iar in alte 42 s-a redus durata orelor din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Peste 14 mii de elevi nu au ajuns la scoala.

- Toate cursele de pe aeroportul Amsterdam Schiphol au fost anulate, joi dimineata, din cauza viscolului puternic care a paralizat Olanda, relateaza AFP, conform news.ro.Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile a fost afectata si circulatia trenurilor, a tramvaielor si a autoturismelor.…

- Zeci de școli și gradinițe din țara au fost inchise, joi, ca urmare a ninsorilor abundente din ultimele ore. Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat in cadrul comandamentului de iarna organizat...

- Fermierii si specialistii din judetul Harghita sunt ingrijorati in legatura cu posibila afectare a culturilor de toamna de conditiile climatice neobisnuite, cu temperaturi scazute si zapada putina. Directorul Directiei Agricole Harghita, Torok Jeno, a declarat miercuri ca, dupa o perioada…

- In contextul avertizarii meteorologice, pentru o calatorie in siguranta, polițiștii prahoveni va recomanda: Pentru prevenirea producerii accidentelor de circulatie pe fondul conditiilor meteorologice nefavorabile, politistii le recomanda conducatorilor auto sa se intereseze cu privire la starea…

- Peste 150 de persoane care urmau sa calatoreasca de la Timisoara la Bucuresti, vineri dimineata, au ramas blocați in Aeroportul Internațional „Traian Vuia” pentru aproximativ doua ore.

- Un scandal cu note comice a izbucnit la o importanta institutie timiseana, unde seful cel mare a fost nevoit sa plece din cauza unui conflict cu directoarea adjuncta. Ciudatenia s-a petrecut la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Timis, unde directorul Marcel Miclau nu se mai intelegea…

- "Au urmat zile foarte grele pentru mine. Cand am ajuns in tara, a oprit avionul prima data la Timisoara. Erau 50.000 de oameni pe aeroport. Am iesit sa salutam oamenii, iar cand am vazut pe scara avionului ca toata lumea imi scanda numele. Am zis: «Ba, chiar m-au iertat asa repede?». La Bucuresti,…

- Procurorii din cadrul DNA Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Ioan Farcalau, fostul primar al comunei Peciu Nou, județul Timiș, pentru luare de mita. In rechizitoriul intocmit, procurorii au reținut faptul ca in perioada februarie 2014 – ianuarie 2015, inculpatul…

- Traficul a fost blocat, sambata, pe soseaua Timisoara – Arad, in zona localitații Vinga, unde s-a produs un accident de circulație. Un TIR s-a rasturnat in dreptul curbei de la Vinga, cel mai probabil din cauza neadaptarii vitezei și a derapat pe carosabilul umed. Șoseaua este blocata atat de TIR cat…

- Personaj intrat dupa Revoluție in folclor, „Dorel” lovește cand și unde nici nu te aștepți. De pilda, un timișorean care are și o casa la țara, Bojidar Vuița, ne-a vizitat recent la redacție pentru a ne povesti cum s-a trezit cu o bucata din gardul de beton imprejmuitor al proprietații sale din Diniaș…

- Aquatim, societatea care alimenteaza Timișoara cu apa, dar și cea mai mare parte a județului Timiș, a cunoscut succesul in ultimii ani, in special grație accesarii de fonduri europene, care i-au permis dezvoltarea prin investiții in zona de activitate. Rețeaua de apa și canal a fost extinsa considerabil…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei cu privire la instituirea, de catre Institutul Regal de Meteorologie (IRM) local, a unui cod portocaliu de ninsori, in perioada 11 – 12 ...

- Un zbor a fost anulat și sunt intarzieri de cate trei ore la alte curse de pe Aeroportul Internațional din Sibiu, luni, din cauza condițiilor meteo nefavorabile din Germania și Marea Britanie, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. "Zborul LH 1667 Sibiu — Munchen programat…

- O cursa Wizz Air si una British Airways, care trebuiau sa decoleze luni din Londra si sa ajunga pe aeroportul Otopeni au fost anulate, iar o alta, care urma sa decoleze din Bucuresti si sa aterizeze in Londra a fost, de asemenea, anulata, din cauza conditiilor meteo din Marea Britanie. …

- Trei curse ale companiei aeriene Blue Air – care ar fi trebuit sa decoleze, astazi, de la Londra spre Bucuresti, Iasi si Bacau – au fost anulate din cauza conditiilor meteo nefavorabile, care au dus la inchiderea aeroportului Luton de langa Londra.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Din cauza caderilor de copaci pe firul de contact, intre statiile CF Arion si Gradinita, trei trenuri de calatori nu si-au putut continua drumul. Astfel, trenul 1766 Timisoara - Iasi, cu aproximativ 120 pasageri, a stationat intre localitatile Ilarion si Gradinita, trenul 1830 Timisoara- Iasi a stationat…

- În urma materialului difuzat de "Kanal D", în care starețul Mânastirii "Peștera Sf. Ap. Andrei”, Cosma Mitu, este acuzat ca a provocat decesul ieromonahului Calinic Hrib, Arhiepiscopia Tomisului a transmis un comunicat de presa în care face precizari cu privire…

- Circulatie deviata pe Centura Bucuresti din cauza acumularilor de apa. DN 13 A, blocat in Mures din cauza unui stalp doborat.Circulatia rutiera pe Centura Bucuresti este deviata pe rute...