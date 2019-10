Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a carui prezenta a fost semnalata in municipiul Medias, sambata dimineata, este cautat de jandarmi, politisti si silvicultori, anunta AGERPRES. "Astazi, in jurul orei 9,00, a fost sesizat faptul ca un urs si-a facut aparitia in municipiul Medias. Un echipaj de jandarmerie, impreuna cu politisti,…

- Jandarmii harghiteni au fost solicitati, sambata seara, pentru alungarea unui urs care a fost vazut in satul Sub Cetate, comuna Zetea, locuitorii din zona fiind avertizati printr-un mesaj RO-ALERT. Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, la fata locului a fost trimis imediat un…

- Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, de 64 de ani, disparut de pe raza localitatii Nevrincea din judetul Timis. La data de 29 septembrie, PLECAT ILIE ar fi parasit domiciliul sau din satul Nevrincea cu intentia de a ajunge la Otelul Rosu, judet…

- Un urs de circa o suta de kilograme care ramasese prins intr-un gard, in satul Coza din judetul Vrancea, a fost salvat, luni, dupa aproape o zi de chin, pentru ca la Inspectoratul Judetean de Jandarmi nu exista un angajat care sa fie instruit pentru a folosi o arma si nici substante cu care sa fie…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din Putna, care conducea o autoutilitara de transport lemne, a ales fuga atunci cand a vazut ca un echipaj de poliție crea sa il opreasca. Scenele s-au petrecut marți, in jurul orei 14.30, cand un echipaj de la Secția 4 Rurala Galanești acționa pe raza comunei ...

- O tanara de 20 de ani a ajuns, vineri dupa-masa, la spital, intoxicata cu fum, in urma unui incendiu produs la casa in care locuia, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.Incendiul a izbucnit in interiorul unei case din municipiul Bistrita,…

- F.T. In seara zilei de duminica, 8 septembrie a.c, in jurul orelor 17.55, in urma unui apel primit prin intermediul Numarului Unic 112, doua patrule din cadrul Detasamentului montan Sinaia – Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova – au intervenit pentru salvarea și recuperarea unei tinere in…

- O fata din Vrancea a sunat la 112 și a cerut sa vina un echipaj de poliție pentru ca a fost șicanata și urmarita in trafic. Operatorul 112 s-a rastit la fata și i-a spus ca nu are echipaj disponibil. Ministrul de Interne, Mihai Fifor, a anunțat ca va trimite corpul de control al IPJ Vrancea pentru…