Sibiu: Un șofer a rupt un stâlp de electricitate. Mașina, ușor avariată Un șofer a rupt un stalp de electricitate in județul Sibiu, pe Drumul Național 14. Barbatul, in varsta de 48 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp de beton in localitatea Șeica Mare. Din cauza avarierii stalpului, care s-a inclinat foarte mult, și a cablurilor lasate, circulația a fost restricționata pentru autovehiculele cu inalțime mare. In urma impactului șoferul a scapat nevatamat. De altfel, nici autoturismul nu a fost avariat prea mult. Autoritațile au intervenit pentru a asigura stalpul, iar traficul in zona a revenit la normal dupa cateva… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

