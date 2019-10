Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat s-a accidentat cu drujba la cabana Turnuri din Muntii Fagaras și a fost transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, a anuntat seful Salvamont, Adrian...

- Un barbat in varsta de 60 de ani a fost preluat, sambata, cu elicopterul SMURD de la o cabana din județul Sibiu, dupa ce s-a taiat cu drujba in timp ce pregatea lemnele pentru iarna, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentanților Salvamont Sibiu, un barbat de 60 de ani a fost preluat sambata…

- Un turist ranit in Muntii Fagarasului a fost transportat, sambata, cu elicopterul SMURD la Spitalul Judetean din Targu Mures, a anuntat seful Salvamont Sibiu, Adrian David, relateaza Agerpres.Turistul este in stare grava, constient, cu rani la cap, bazin si picioare.Accidentatul din Muntii Fagarasului…

- Un turist ranit in Muntii Fagarasului a fost transportat, sambata, cu elicopterul SMURD la Spitalul Judetean din Targu Mures, a anuntat seful Salvamont Sibiu, Adrian David. Turistul este in stare grava, constient, cu rani la cap, bazin si picioare. "Accidentatul din Muntii Fagarasului…

- Turistul ranit grav sambata dimineata, in timpul unei drumetii in muntii Fagaras, a fost preluat de un elicopter SMURD si a fost transportat la Spitalul Judetean din Targu Mures, a anuntat seful Salvamont Sibiu, Adrian David. Acesta a mentionat ca pacientul era constient, insa prezenta leziuni grave…

- Un turist aflat intr-o drumetie in muntii Fagaras a suferit, sambata dimineata, un accident grav, pentru salvarea lui fiind solicitata interventia unui elicopter SMURD, a declarat, pentru Agerpres, seful Salvamont Sibiu, Adrian David. Potrivit acestuia, turistul se afla intr-un grup care a…

- Un accident de rutier soldat cu ranirea grava a unei persoane a avut loc in dupa amiaza zilei de luni- 26 august, ora 19.24 in localitatea Moigrad. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj, in accident au fost implicate un autoturism și o motocicleta.…

- „Am alocat din bugetul propriu aproape 11 milioane de lei pentru construirea unei Prosecturi la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta. Astfel, vom muta morga intr-o cladire noua, care va fi construita de la zero in curtea unitatii medicale. Cladirea va avea trei etaje si va dispune de laborator de…