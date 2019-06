Traficul se desfasoara alternativ pe un sens pe DN7, intre Boita si Lazaret, unde a avut loc un accident in care un sofer a decedat si pasagerul sau este grav ranit, potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu. Timp de o ora jumatate, traficul rutier a fost blocat la locul accidentului. Soferul unui autoturism din judetul Mures a patruns pe contrasens in timp de se deplasa spre Sibiu si a intrat in coliziune cu un TIR condus regulamentar. In urma impactului, soferul a decedat, iar pasagerul din masina sa a fost grav ranit, fiind transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, a anuntat Inspectoratul…