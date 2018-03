Stiri pe aceeasi tema

- Stratul de zapada a scazut in muntii Fagaras si Bucegi, cu exceptia zonei Balea Lac, unde se inregistreaza 2,67 metri de zapada, fiind cel mai mare strat din judetul Sibiu. In urmatoarele 24 de ore, stratul de zapada va continua sa scada, mai accentuat la altitudini sub 1.600 de metri.

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere de avalanse in masivele Fagaras si Bucegi, atat la altitudini mai mari de 1.800 de metri, dar si la inaltimi sub aceasta cota, potrivit unei informari remise marti AGERPRES. Stratul de zapada a scazut in muntii Fagaras si Bucegi,…

- Cel mai mare strat de zapada din judetul Sibiu, de aproape 2,7 metri, se inregistreaza la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, la Balea Lac, unde este risc mare de avalansa, potrivit unei informari a Centrului Meteorologic Regional Transilvania Sud. Riscul mare, de gradul patru din cinci,…

- Sudul Romaniei este sub cod portocaliu de ninsoare. O autostrada si 5 drumuri nationale au fost inchise, iar zeci de curse feroviare au fost anulate, iar cele aeriene au intarzieri. De asemenea, institutiile de invatamant din zece judete si-au sistat activitatea.

- Cel mai mare strat de zapada din judet, de peste doi metri si jumatate, se inregistreaza la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, unde riscul de producere de avalanse este insemnat, de gradul trei din cinci, au informat miercuri meteorologii. Stratul de zapada masoara 252…

- Vremea in Bucuresti se va inrautati incepand cu a doua parte a zilei de joi, iar din orele serii ninsoarea va deveni abundenta si rafalele vantului vor fi de 45 - 50 kilometri/ora si temporar peste 55 kilometri/ora, viscolind zapada si diminuand vizibilitatea, potrivit prognozei meteo pentru Capitala,…

- Meteorologii au anuntat luni risc mare de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in Muntii Fagaras, fiind vizata si zona Balea Lac, unde se inregistreaza cel mai mare strat de zapada din...

- Meteorologii au anuntat luni risc mare de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in Muntii Fagaras, fiind vizata si zona Balea Lac, unde se inregistreaza cel mai mare strat de zapada din judet, de 246 de centimetri. Risc mare, de gradul patru, de producere de avalanse este si la peste…

- Un nou ciclon de aer rece va lovi Romania, in zilele urmatoare. Țara noastra se afla sub avertizare meteo de cod galben de ninsori, polei si ger, iar vremea este deosebit de rece in cea mai mare parte a tarii.

- Ploile torentiale din ultimele zile au provocat inundatii in Romania. 71 de localitati din 15 judete au fost afectate. Circulatia rutiera pe mai multe segmente de drum national a fost deviata din cauza apei acumulate pe carosabil.

- Toate traseele montane din judetul Arges raman inchise. "In acest moment, stratul de zapada (...) ajunge la 229 de centimetri, iar riscul de avalansa este de gradul 4 (mare) la altitudini de peste 1800 metri si de gradul 3 (insemnat) sub aceasta altitudine. (...) Pe versanti sunt zone intinse…

- Turistii sunt asteptati sambata la Ranca, unde va avea loc un nou concurs la schi. Este vorba de Cupa Petrom la schi. Sabin Cornoiu, directorul Salvamont Gorj, a preciat ca este o actiune care are ca scop promovarea statiunii turistice Ranca. Sabin Cornoiu spera ca stratul de zapada sa se mentina in…

- Patru turisti, doi romani si doi americani, au dormit in singurul hotel de gheata din Romania, aflat la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, la Balea Lac, in cea mai friguroasa noapte din acest an, cand temperatura afara a coborat la minus 21 de grade Celsius, in timp ce in camerele…

- Dusi la scoala cu masini de pompieri Foto: ISU In judetul Sibiu, 12 copii din satul Veseud au fost dusi azi dimineata la scoala din comuna Rusi, la aproximativ 4 km distanta, cu trei autospeciale ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. S-a apelat la aceasta varianta deoarece…

- Vremea a fost deosebit de rece, geroasa noaptea și dimineața. Cerul a fost temporar noros. Vantul a suflat slab, la moderat, cu intensificari, in zona montana inalta de pana la 65 km/h (Vf. Iezer). Temperaturile maxime, in cursul zilei au avut valori cuprinse intre -5 grade Celsius (Targu Lapuș, Ocna…

- Stratul de zapada la Balea Lac masoara aproape doi metri, duminica, 25 februarie. Acesta este cel mai mare strat de zapada din județul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in munții Fagaraș. Stratul de zapada la Balea Lac, județul Sibiu, masoara 191 de centimetri, informeaza Agerpres.ro . In zona…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere de avalanse in muntii Bucegi si Fagaras, atat la inaltimi mai mari, dar si mai mici de 1.800 de metri. Stratul de zapada a crescut in ultimele 24 de ore cu pana la sapte centimetri in masivele Bucegi si Fagaras. Astfel, cel mai mare strat de…

- Toate partiile din judetul Harghita, chiar si cele care se afla la altitudini mai mici, sunt perfect functionale, stratul de zapada fiind consistent, de cel putin 60 centrimetri, a declarat vineri, pentru AGERPRES, seful Serviciului Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judetean Harghita, Fekete Ors. Potrivit…

- Peste 700 de kilometri de ambuteiaje, autobuze retrase in garaje in perioada de varf a traficului si trenuri intarziate. Sunt efectele iernii care s-a instalat in jumatatea de nord al Frantei. Cea mai afectata este regiunea capitalei. Stratul de zapada nu depaseste cativa centimetri, dar este un fenomen…

- De aseara la munte au inceput ninsorile, iar vantul a avut intensificari, viscolind si spulberand ninsoarea. Turistii sunt avertizati sa nu se avante prea tare pe munte si sa respecte avertizarile meteo care se vor mentine pana luni seara.

- Vantul puternic creeaza mari probleme in Muntii Fagaras. 20 de turisti au ramas blocati la peste 2.000 de metri la Balea Lac dupa ce functionarea telecabinei a fost oprita din cauza vantului care sufla prea puternic si nu se mai poate urca sau cobori in siguranta. "La Balea nu sunt probleme, chiar daca…

- Aproximativ 20 de turisti care se afla de vineri in cabanele de la Balea Lac, in Muntii Fagaras, nu pot cobori cu telecabina. La fel si cei care doreau sa urce la peste 2.000 de metri nu o pot face cu telecabina. Si asta din cauza rafalelor de vant de peste 100 kilometri pe ora care a determinat oprirea…

- Cei aproximativ 20 de turisti care se afla de vineri in cabanele de la Balea Lac, in Muntii Fagaras, nu pot cobori, iar cei care doreau sa urce la peste 2.000 de metri nu o pot face pentru ca nu merge telecabina din cauza rafalelor de vant de peste 100 kilometri pe ora, potrivit salvamontistilor…

- Meteorologii anunța ca riscul producerii de avalanse in Muntii Fagaras si Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, este de gradul patru din cinci posibile, insemnand ”risc mare”. Din cauza vremii inchise, cu ninsori local insemnate cantitiv si vant intens care va atinge si rafale de peste 90 km/h,…

- Specialistii spun ca in urmatoarele 24 de ore sunt posibile atat avalanse de topire din cauza caldurii, dar si declansarea de avalanse din cauza schiorilor. La o inaltime mai mica de 1.800 de metri in muntii Bucegi si Fagaras, riscul de avalansa este unul de gradul trei. Turistii care…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine în masivele Bucegi si Fagaras, fiind vizata si zona turistica Bâlea Lac, unde se înregistreaza cel mai mare

- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in masivele Bucegi si Fagaras, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde se inregistreaza cel mai mare strat de zapada din judet, de 175 de centimetri. …

- Doi romani se vor casatori, pe 10 februarie, in singura biserica de gheata din tara, cea aflata la peste 2.000 de metri altitudine, la Balea Lac, in Muntii Fagaras, potrivit reprezentantilor complexului de gheata de aici. Acesta este primul eveniment programat in acest an in Biserica…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare, de gradul patru, de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine, in masivele Bucegi si Fagaras, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde zapada masoara 177 de centimetri. In urmatoarele 24 de ore, "declansarea avalanselor este posibila spontan…

- Stratul de zapada masoara aproape 180 de centimetri la Balea lac, in Muntii Fagaras, iar la Varful Omu, in Bucegi, are 138 de centimetri. Dupa cresterile de temperatura din ultimele zile, meteorologii anunta ca sunt posibile avalanse la peste 1.800 de metri.

- Cel mai mare strat de zapada din tara masoara 186 de centimetri si se inregistreaza la Balea Lac, la 2.034 de metri altitudine in Muntii Fagaras, potrivit meteorologilor, informeaza...

- Cel mai mare strat de zapada din tara masoara 186 de centimetri si se inregistreaza la Balea Lac, la 2.034 de metri altitudine in Muntii Fagaras, potrivit meteorologilor. Tot aici inca se mentine riscul mare, de gradul patru, de producere de avalanse. Cei care doresc sa practice…

- Riscul de producere a avalanselor la Balea Lac, in Muntii Fagaras, este de gradul patru, pe o scala de la unu la cinci, in contextul in care stratul de zapada este aproape de doi metri. Meteorologii au anuntat, luni, același risc si pentru Muntii Bucegi. Potrivit meteorologilor, stratul de zapada a…

- Stratul de zapada la Balea Lac, in Muntii Fagaras, este aproape de doi metri, iar riscul de producere a avalanselor este de gradul patru, pe o scala de la unu la cinci. Acelasi risc a fost anuntat, luni, de meteorologi, si pentru Muntii Bucegi.

- Meteorologii au anuntat, joi, ca riscul producerii de avalanse la altitudini mari in Muntii Fagaras si Bucegi este de gradul patru, pe o scara de la unu la cinci, insemnand ”risc mare”. Stratul de zapada proaspata este destul de mare si nu are aderenta la stratul mai vechi, existand posibilitatea…

- "In acest moment, stratul de zapada este de 110 centimetri, iar riscul de avalansa este de gradul 3 - insemnat - la altitudini de peste 1.600 de metri si de gradul 2 - moderat - sub aceasta altitudine. In continuare, toate traseele montane din judetul Arges sunt si vor ramane inchise. Pe versanti…

- Risc de avalanșa de gradul 3 in Munții Fagaraș, in crestere din cauza incalzirii vremii! In acest moment, stratul de zapada masurat la stația meteo Balea Lac, la altitudine echivalenta cu Cota 2000 Transfagarașan, este de 110 centimetri, iar riscul de avalanșa este de gradul 3 (insemnat) la altitudini…

- torilor acesteia. „Am profitat de racirea vremii si am repus in functiune tunurile de zapada. (…) Ieri dupa-amiaza (luni – n.r.) am reusit sa redeschidem partia mica, iar conditiile de schi sunt foarte bune, stratul de zapada masoara peste 30 de centimetri, iar tunurile de zapada lucreaza incontinuu.…

- Partia mica de schi din statiunea Sugas Bai, aflata la aproape zece kilometri de municipiul Sfantu Gheorghe, a fost redeschisa publicului, stratul de zapada masurand in prezent peste 30 de centimetri, potrivit administratorilor acesteia. "Am profitat de racirea vremii si am repus in functiune…

- In zona inalta a Muntilor Fagaras si Bucegi este risc insemnat de avalanșe, pana marti la ora 20.00, potrivit meteorologilor. Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu a anunțat luni ca riscul producerii avalanselor in Muntii Fagaras si Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, este de…

- Peisaje de poveste in Muntii Fagaras, la cota 2000, unde zapada a trecut de un metru. Salvamontistii avertizeaza insa ca nu este de urcat pe versanti, pentru ca exista, in continuare, riscuri insemnate de avalansa.

Peisaje de poveste in Muntii Fagaras, la cota 2000, unde zapada a trecut de un metru. Salvamontistii avertizeaz insa ca nu este de urcat pe versanti, pentru ca exista, in continuare, riscuri insemnate de avalansa.

- Meteorologii au avertizat, vineri, ca exista risc insemnat de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in Muntii Fagaras, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde este cel mai mare strat de zapada din judet, de 111 centimetri.

- Meteorologii avertizeaza ca se mentine riscul insemnat de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in muntii Fagaras, fiind vizata zona turistica Balea Lac, potrivit unei informari remise duminica AGERPRES. Centrul Meteorologic Regional Trasilvania-Sud anunta ca s-a semnalat…

- Turistii care merg pe munte in acest inceput de an sunt sfatuiti de catre cei de la Salvamont sa stea departe de traseele de creasta din cauza pericolului reprezentat de avalanse. Ion Timis, seful Salvamont Borsa, a declarat, pentru Infomm.ro, ca traseele de creasta sunt inchise tocmai din aceasta…

- Turisti de pe toate continentele au venit si in acest an in inima tarii, in Sibiu, județ vecin cu Alba, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, pentru o atractie unica in Romania – Balea Lac, cu singurul hotel de gheata si cu cel mai mare strat de zapada din tara. Zona turistica […]

- Turisti de pe toate continentele au venit si in acest an in inima tarii, in judetul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, pentru o atractie unica in Romania - Balea Lac, cu singurul hotel de gheata si cu cel mai mare strat de zapada din tara, scrie Agerpres.

- Turisti de pe toate continentele au venit si in acest an in inima tarii, in judetul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, pentru o atractie unica in Romania - Balea Lac, cu singurul hotel de gheata si cu cel mai mare strat de zapada din tara. Zona turistica Balea…

- In Muntii Bucegi si in versantul nordic al Muntilor Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, exista un risc mare de producere a avalanselor, este avertismentul meteorologilor. De asemenea, acelasi fenomen este posibil sa se produca si in zona turistica Balea Lac, acolo unde astazi stratul de zapada…

- Riscul de producere a avalanselor este insemnat in Muntii Bucegi si in Muntii Fagaras. Stratul de zapada a depasit, marti, la Balea Lac, in judetul Sibiu, 120 de centimetri, transmite corespondentul MEDIAFAX.