Sibiu: Şoferi care efectuau transport de persoane fără a deţine autorizaţie, prinşi de poliţişti Actiunile au vizat depistarea persoanelor care practica ilegal activitatea de transport de persoane, diminuarea riscului de victimizare a populatiei prin accidente rutiere, precum si prevenirea si combaterea activitatilor de natura evazionista constand in lipsa evidentierii si declararii veniturilor obtinute si, implicit, neachitarea impozitelor, taxelor si contributiilor aferente. La activitatile desfasurate au participat politisti din cadrul structurilor de politie rutiera, de ordine publica, de investigare a criminalitatii economice si transporturi. In perioada mentionata, politistii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

