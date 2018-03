Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de captare, tratare și inmagazinare a apei ce compune Uzina de Apa Tilișca a fost puternic afectat de calitatea proasta a apei la sursa. In cursul zilei de luni, 26 martie a.c., apa paraului Tilișcuța, care alimenteaza cu apa bruta Uzina Tilișca, a prezentat un grad mare de incarcare…

- Apa CTTA SA Alba anunta ca miercuri, 28 martie, se intrerupe furnizarea apei potabile in localitatea Santimbru, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii la reteaua de alimentare. „In data de 28.03.2018, intre orele 08.00-14.00, se va intrerupe furnizarea apei potabile in localitatea Santimbru (zona…

- Un cadru didactic de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a revenit din nou in atentia publica • Dupa ce a fost acuzat ca incaseaza ilegal bani din inchirierea bazelor sportive de la Universitate, profesorul de sport este acuzat la Politie ca a furat mai multe bunuri de pe domeniul…

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: Brad DATA: 23.03.2018 INTERVAL ORAR:08:00-15:00 STRAZI AFECTATE: str. 1 Iunie și blocul D2 str.General Vasile Milea MOTIVUL: Avarie conducta 2 țoli SC Apa Prod SA iși cere scuze pentru…

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: Hațeg DATA: 23.03.2018 INTERVAL ORAR: 09:00 – 15:00 STRAZI AFECTATE : Viilor 2. MOTIVUL: Remediere avarie rețea distribuție pe strada Nicolae Titulescu. SC Apa Prod SA iși cere scuze…

- O barza a rezistat toata iarna in localitatea Mohu din judetul Sibiu, indurand si temperaturi de minus 20 de grade, spre deosebire de alte berze din tara, unele care au degerat si au nevoie sa fie adapostite cel putin temporar, la caldura si hranite, a precizat miercuri, pentru AGERPRES, Miruna Gritu,…

- Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost reținut, marți dimineața, in legatura cu presupuse ilegalitați in ceea ce privește finanțarea campaniei sale prezidențiale din anul 2007, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Pentru remedierea unei avarii survenita la conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 300 mm, din zona podului rutier din orasul Murfatlar, RAJA Constanța va intrerupe furnizarea apei potabile marți, 20 martie 2018, in intervalul orar 07,30-17,00. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din…

- Furnizarea apei potabile se va intrerupe pentru lucrari de cuplare la noile rețele de distribuție a apei potabile. Vor fi afectați abonații care au domiciliul pe partea dreapta a drumului care duce spre Felnac, in intervalul orar 08:00- 16:00. „Atragem atentia consumatorilor ca la reluarea alimentarii…

- A fost emisa autorizația de construire in vederea extinderii rețelei de distribuție a apei potabile in localitatea Chiuiești, pe o lungime totala de 2,12 km, precum și pentru realizarea unui numar de 53 de branșamente/racorduri. Potrivit forului județean, realizarea acestei investiții este mai mult…

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: Buces DATA: 15.03.2018 INTERVAL ORAR: 11:30-15:00 STRAZI AFECTATE: sat Buces nr.10,11,12 MOTIVUL: Avarie conducta DN 90 SC Apa Prod SA iși cere scuze pentru disconfortul creat și va mulțumește pentru…

- Consiliul Județean Cluj a emis autorizația de construire in vederea extinderii rețelei de distribuție a apei potabile in localitatea Chiuiești, pe o lungime totala de 2,12 km, precum și pentru realizarea unui numar de 53 de branșamente/racorduri. Realizarea acestei investiții este mai mult decat necesara…

- SC APA CTTA SA ALBA anunța ca in data de 13 martie 2018, incepand cu ora 7.00, se vor efectua lucrari de spalare a tronsonului Garbova (Tifra) – Miraslau, din aducțiunea cu apa potabila Dn 600 mm SP Galda – Aiud – Ocna Mureș, iar durata se estimeaza la 17 ore. Consumatorii, posibil afectați de intreruperea…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Alba a anunțat intreruperi de furnizare a energiei programate pentru perioada 13.03.2018-16.03.2018. Motivul acestor intreruperi il constituie lucrarile de intretinere, revizii, reparatii efectuate la instalatiile electrice din zonele respective. Marti,…

- Intreruperi programate la furnizarea apei potabile in Baia Mare si Sighetu Marmatiei marti, 6 martie. Astfel, din cauza unor lucrari de reparatii, riveranii de pe strada str.Oituz nr.3 nu vor avea apa la robinete intre orele 9.00 – 14.00. In acelasi interval orar, pe strada George Enescu nr.17 (intre…

- Valoarea pagubelor provocate de taierile ilegale și pașunatul abuziv, anul trecut, este de 13.441.722 de lei, potrivit Romsilva. Volumul taierilor ilegale in fondul forestier de stat, administrat de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, s-a menținut anul trecut la același nivel cu 2016. Este vorba…

- Judetul Suceava, care are cea mai mare suprafata impadurita din tara, se afla pe locul III in tara la taierile ilegale in fondul forestier de stat, fenomenul fiind in scadere, de la un an la altul.Mai mult, volumul taierilor ilegale din Suceava - 2.393 de metri cubi, este de trei ori mai mic decat ...

- Un numar de 12 copii din satul Veseud au fost transportati, miercuri dimineata, la scoala cu trei autospeciale ale Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, deoarece microbuzul scolar nu a putut ajunge la destinatie din cauza zapezii. "Cu ajutorul pompierilor, 12 copii au ajuns…

- In urma cu opt ani, fotbalistul Ramses Gado a fost inchis, in Ungaria, pentru ca a organizat lupte ilegale intre caini. Saptamana aceasta au fost publicate mai multe inregistrari cu sangeroasele incaierari. Imaginile au fost inregistrate de un martor, pe unul dintre terenurile pe care Gado le detine…

- Un cititor ne-a trimis cateva poze cu un cetatean care taie nestingherit din Crang (zona restaurantului MAX). Pozele au fost facute astazi - sambate 24 februarie 2018 in jurul orei 15:00. Deocamdata autoritatile nu au spus nimic depsre acest lucru, iar la Ocolul Sivlic Buzau nu raspunde nimeni.

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: Bucuresci DATA: 20.02.2018 INTERVAL ORAR: 09:45-12:00 STRAZI AFECTATE: loc. Bucuresci de la Primarie spre localitatea Curechiu MOTIVUL: Montare electropompa de distribuție apa potabila SC…

- Pentru executarea unor lucrari de modernizare a conductelor de apa potabila din subsolurile blocurilor situate in diferite zone ale municipiului Constanta, RAJA va intrerupe furnizarea apei potabile in perioada 19 ndash; 21 februarie 2018, dupa cum urmeaza: Luni, 19 februarie 2018, in intervalul orar…

- Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 15.02.2018, intre orele 09.30 - 18.00, in localitatea Viișoara. Sunt afectate imobilele de la nr.178 pana la nr.535. Read More...

- Locuitorii din localitatea Grosi raman fara apa miercuri, 14 februarie, in intervalul orar 09.00-12.00 din cauza operatiunilor de montare vana. “Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecinta unor lucrari de modernizare si reabilitare la reteaua de distributie a apei potabile.…

- Anunț Intrerupere furnizare apa potabila in localitatea Viișoara Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 13.02.2018, intre orele 09.00 – 16.00, in localitatea Viișoara. Sunt

- In urma acțiunilor desfașurate pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice, polițiștii au constatat 136 de infracțiuni, au aplicat aproape 2.000 de sancțiuni contravenționale și au confiscat peste 1.000 de metri cubi de material lemnos, precum și autovehicule, transmite IGPR. De la inceputul…

- Proiectul ”Alimentare cu apa potabila in localitatea Magina” cu valoare totala de 1.920.648,69 lei din care contribuția locala este de 103.994,47 lei intra in linie dreapta. Obiectivul de investiții este unul multianual, in momentul de fața fiind aprobata faza de Documentare și avizare a lucrarilor…

- Primarul Municipiului Aiud anunța semnarea contractului care va permite introducerea rețelei de apa potabila la Magina. Proiectul ”Alimentare cu apa potabila in localitatea Magina” cu valoare totala de 1.920.648,69 lei din care contribuția locala este de 103.994,47 lei intra in linie dreapta. Obiectivul…

- In aceasta dimineața, o tanara de 20 de ani din Saliște, in timp ce circula catre sibiu, pe DN1 intre Saliște și Sacel, a lovit o autoutilitara (o sararița) care circula pe același sens. Read More...

- Cele trei eleve de la Liceul "Nicolae Teclu" din Copsa Mica, care l-au filmat in timpul orei de religie pe profesorul preot, acuzandu-l de comportament indecent, s-au ales cu o mustrare scrisa s...

- Pentru remedierea unei avarii la conducta principala de alimentare cu apa, de pe Soseaua Constantei din localitatea Cumpana, SC RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi, 01 februarie 2018, in intervalul orar 12,00 16,00. Sunt afectati toti consumatorii din localitatea Cumpana.…

- O noua sesiunea parlamentara aduce cu sine și o noua competiție pentru funcții in interiorul grupurilor parlamentare. La PNL, batalia pentru șefia grupului parlamentar de la Camera Deputaților se da intre Raluca Turcan, actualul lider de grup, și Adriana Saftoiu.Potrivit unor surse din partid,…

- Un barbat de 43 de ani, din localitatea valceana Susani, a fost retinut, fiind acuzat de ultraj si lovire sau alte violente, dupa ce marti seara a agresat un vecin, apoi a lovit cu un tarnacop intr-o masina de politie si a lovit un politist in antebrat, potrivit purtatorului de cuvant al inspectoratului…

- Pentru inlocuirea unui tronson de aproximativ 70 de metri, din conducta principala de alimentare cu apa, de la intersectia strazilor Rozelor cu Vadului, din orasul Harsova, SC RAJA SA este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile din noaptea de marti, 30 ianuarie 2018, ora 23,00, pana miercuri,…

- Pompierii au anuntat joi dimineata ca au indepartat in cursul noptii sase copaci care blocau trotuare si drumuri si un stalp de lemn care a cazut pe o masina, fara sa fie vreo persoana ranita. Copacii si stalpul au cazut din cauza zapezii abundente. "Pompierii din cadrul ISU…

- Zilnic, înainte de pompare în rețeaua de distribuție a municipiului Chisinau, specialiștii SA „Apa-Canal Chișinau” testeaza calitatea apei la peste 25 de parametri fizico-chimici si bacteriologici. Pe parcursul anului trecut au fost prelevate 186 de mii de probe si au fost…

- Ziua Mondiala a Rezervatiilor Naturale a fost marcata, joi, la Universitatea "Eftimie Murgu" (UEM) din Resita, printr-o dezbatere despre protejarea acestor spatii si prin prezentarea de modele de dezvoltare turistica, la care au participat institutii si ONG-uri din Caras-Severin cu atributii in acest…

- Filip Dragusanu, fost consilier agricol in cadrul Primariei comunei Atel din judetul Sibiu, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene, cu un prejudiciu de peste o jumatate de milion de lei.Potrivit unui comunicat al DNA transmis,…

- LOCALITATEA: Deva Data: 09.01.2018 INTERVAL ORAR: 09:00- – 15:00 STRAZI AFECTATE: Dorobanților,bl (19 B și 19 C) MOTIVUL: Remediere…

- LOCALITATEA: HUNEDOARA DATA: 09-01-2018 INTERVAL ORAR: 08:00 – 12:00. STRAZI AFECTATE: Aleea Ciocarliei , Aleea Parcului, Aleea Mierlei, Primaria Hunedoara. MOTIVUL: Anulare rețea The post Hunedoara: Marți se sisteaza furnizarea apei potabile pentru patru ore appeared first on replicahd.ro .

- LOCALITATEA: Brad DATA: 09.01.2018 INTERVAL ORAR: 8:00-12:00 STRAZI AFECTATE: str. Vanatorilor MOTIVUL: Avarie conducta rețea pe str. Vanatorilor The post Brad: Marți se sisteaza furnizarea apei potabile timp de patru ore appeared first on replicahd.ro .

- O fetita de 2 ani a decedat duminica seara, dupa ce a lovit-o un cal intr-un grajd din localitatea Sorostin, a anuntat Politia."In localitatea Sorostin, fetita de 2 ani, nesupravegheata, lovita mortal de un cal in grajd. Se fac cercetari pentru stabilirea circumstantelor in care s-a produs…

- Ioan Gyuri Pascu, regretatul artist trecut in neființa in 2016, va avea un bust in localitatea unde s-a nascut, Agnita, Sibiu. Prieteni ai artistului, de asemenea, cei din breasla artistica romaneasca ce l-au cunoscut pe artist, au cazut de acord sa contribuie la realizarea unei statui care sa-l infațișeze…