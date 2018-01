Stiri pe aceeasi tema

- MDRAPFE anunța semnarea a șase proiecte in valoare totala de peste 800 milioane lei (670 milioane lei fonduri europene), prin care se vor reabilita circa 230 km de drumuri in județele Brașov, Covasna, Mureș, Sibiu și Vaslui. Am acționat in forța pentru semnarea contractelor de infrastructura de drumuri,…

- Casa Regala a prezentat marți un bilanț al anului 2017, anunțand ca toate vizitele și toate evenimentele de la reședințele regale au fost acoperite financiar din fondurile personale ale Regelui Mihai. Precizarile vin in contextul controverselor legate de proiectul privind statutul Casei Regale și ale…

- Gica Hagi e un car de nervi in prag de Anul Nou: ”Eram incantat, dar nu s-a intamplat așa”. „Regele” e nervos ca Ianis Hagi a batut pasul pe loc la Fiorentina, iar acum a constatat ca a pierdut 18 luni din cariera degeaba, fiindca a evoluat doar la Primavera, in timp ce la prima echipa nu i s-au dat…

- Cristi Borcea s-a intors dupa gratii, dupa ce a avut o permisie de 5 zile, pentru a petrece sarbatorile alaturi de familie. Fostul actionar al lui Dinamo arata foarte bine, el aparand in fata presei cu o gluga pe cap. Cristi Borcea a fost zambitor atunci cand a iesit din arest, dupa ce a primit permisia…

- Deficitul bugetar, adica diferenta intre cat a cheltuit statul si ce venituri a avut, s-a dublat fata de anul trecut. Asta arata executia bugetara la 11 luni, publicata de catre cei de la Finante. Cele mai mari cheltuieli s-au facut cu salariile bugetarilor si cu ajutoarele sociale. In schimb, investitiile…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila din noaptea de miercuri spre joi, timp de 20 de ore, in 14 judete din nord-vestul si vestul tarii. Conform prognozei, pe data de 28 decembrie, intre orele 2:00 – 22:00, vantul…

- "Vedem ca cei trei magi de la Rasarit au adus daruri lui Iisus. Regele din tara lui il prigonea, dar au venit din departare regi straini, care i s-au inchinat lui si i-au adus daruri. De aici am invatat si noi sa oferim daruri Bisericii lui Hristos. Si anume care sunt darurile pe care le oferim noi?…

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Valcea, traficul a fost reluat, pe un fir alternativ in ambele sensuri, pe DN7 Ramnicu Valcea – Sibiu, la kilometrul 238. Din cauza accidentului si a ...

- Tehnicianul in varsta de 64 de ani, care are 382 pe banca roș-galbenilor in toate competițiile, revine printre "lei" dupa patru ani. La unele cluburi, oricand e o problema, un antrenor dedicat pe viața apare și o rezolva. La Bayern, este Jupp Heynckes, 72 de ani, a 4-a oara pe banca dupa patru ani de…

- Politehnica: Popa 14, Nuna, Balogun 22 (4X3), Roberts 2 Solopa 12 (2) / Lipkins 9 (1), Keely 7 (1), Vatra, Calenic, Amarghioalei. De la gazde s-au remarcat Laser 18, Popescu 14, Cooper 12. A inceput frumos meciul baschetbalistilor ieseni de la Sibiu. Nu pentru ca Florin Popa a inscris primele puncte…

- Politistii din Dambovita cauta un baiat, de 14 ani, care a plecat de acasa si nu a mai revenit. Oricine poate oferi detalii cu privire la minorul disparut este rugat sa apeleze 112 sau sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie. Potrivit IGPR, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita…

- Nici nu s-a stins bine ultimul dangat de clopot de la inmormantarea Regelui Mihai I si deja incepem sa facem ce stim cel mai bine. Sa redevenim, adica, singura tara din lume care lupta din toate puterile impotriva ei. Nu stiu cum am rezistat trei zile fara mahala, fara injuraturi si fara isterii nationale.…

- Francesca Nicolescu este Finalistul Publicului in galele ”X Factor”. Emoțiile au culminat vineri seara pentru concurenții care au ajuns pana in prima gala, dar mai ales pentru Francesca Nicolescu! Celor opt selectați de jurați li s-a adaugat vineri seara și Francesca, ea fiind concurentul care a primit…

- Romania trece in aceste zile prin momente istorice irepetabile. La sfarsitul acestei saptamani de doliu nu se inmormanteaza un om, ci o parte din istorie. Odata cu disparisia pamanteana a regelui Mihai dispare ideea de monarhie. Principesa Margareta, custodele Coroanei, a si luat de altfel decizia de…

- Toate clopotele bisericilor și manastirilor din Romania au batut astazi in amintirea Regelui Mihai I. Sicriul lui a fost adus la Castelul Peleș, reședința de vara a monarhilor romani, la ora 14. Membrii familiei regale au luat parte la o slujba de pomenire.

- Zi istorica pentru tara noastra. La aceasta ora sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a ajuns pe pamant romanesc, moment in care s-au tras clopotele bisericilor ortodoxe in toata tara.

- Parisul devine sâmbata scena uneia dintre cele mai spectaculoase ceremonii funerare, în stil rock'n'roll. Johnny Hallyday, muzicianul mort la 74 de ani, va avea parte de un omagiu popular, de proporțiile unuia rezervat șefilor de stat, anunța AFP.

- Miercuri, 13 decembrie, in ziua aterizarii avionului militar, la ora 11.00, sicriul cu corpul neinsuflețit va ajunge la Aeroportul Otopeni, de unde va fi transportat cu mașina la Castelul Peleș....

- Prezentatorul de televiziune Razvan Simion, din nou impreuna cu cea care i-a fost sotie. Chiar aceasta a dat vestea pe o retea de socializare. Prezentatorul de televiziune Razvan Simion a lasat-o pe Lidia Buble si a fugit direct la Timisoara, acolo unde locuieste fosta sa sotie, Diana, impreuna cu cei…

- Gica Hagi a dezvaluit ca a jucat un rol foarte important in transferurile lui Alexandru Baluta (24 de ani) si Alexandru Mitrita (22 de ani) la CS U Craiova. Daca pe primul i l-a vandut lui Mihai Rotaru in vara lui 2014, pentru 200.000 de euro, pe al doilea l-a lasat sa mearga in Banie pentru ca…

- Andrei Versace a fost lovit de ghinion! Controversatul „baiat de bani gata”, cel care nu rateaza nicio ocazie sa se faleasca cu viata de huzur pe care o duce, a reusit sa-si „devasteze” portofelul. Intr-o singura noapte, „Regele fitelor” a risipit o adevarata avere la jocurile de noroc.

- 'Regele" Gica Hagi a lansat cateva sageti spre gigi Becali dupa ce acesta l-a umilit pe Nicolae Dica. Tehnicianul Viitorului a digerat cu greu semiesecul inregistrat de elevii sau cu ACS Poli Timisoara, scor 1-1, iar la finalul meciuluiA a spus ca numele sau deranjeaza si ca antrenorii nu sunt deloc…

- Anii de mandat ai fostului presedinte Traian Basescu au fost analizati pe larg intr-o carte prezentata la targul de carte Gaudeamus. Jurnalistul si scriitorul Radu Calin Cristea a povestit in doua volume despre „Imparatul cu sapca - Regimul Basescu si elitele sale”.

- Tehnologia calatoriei în timp ar fi folosita în scopuri oculte de organizatii ultrasecrete, spune un "calator în timp" care s-a întors tocmai din anul 2028 pentru a ne avertiza ca Trump va fi ales lider al Casei

- Manchester United a revenit de la 0-1 și s-a impus cu 4-1 in partida cu Newcastle de pe teren propriu. Gayle a deschis scorul dupa 14 minute, insa la pauza avea sa fie 2-1. Martial (37) și Smalling (45+1) au punctat pentru "diavoli". VEZI VIDEO! S-a facut 3-1 cand Pogba a marcat din pasa lui Rashford,…

- Cele 60 de familii de romi din Romania care au inchiriat apartamente in orasul american California n-au platit chiriile sau utilitatile, au distrus locuintele si au fost dati afara, lasand datorii de 500.000 de dolari. Mai multi romi au fost dati in judecata in Statele Unite.

- Accidentul s-a produs sambata la pranz. In apropierea localitații Remetea Mare, tanarul de 22 de ani a vrut sa intoarca, dar nu s-a mai uitat in oglinda. Chiar in acel moment il depașea un barbat de 28 de ani, cu o Dacie Logan. Coliziunea nu a mai putut fi evitata, iar șoferul vinovat a ramas incarcerat,…

- Nicolae Medforth-Mills, fost principe, este acuzat de Familia Regala de tentativa de violare a domiciliului Regelui Mihai din Elveția și ca a agresat fizic și verbal mai multe persoane, in incercarea sa de a ajunge la bunicul sau. Marilena Rotaru sublineaza intr-o postare pe o rețea de socializare…

- Dani Mocanu are o atractie pentru inchisoare, iar acest lucru nu este strain nimanui. Nu numai ca a scos multe piese despre viata de detinut si a si stat cateva ore in arest, dar manelistul si-a facut si un tatuaj pe aceeasi tema. La scurt timp dupa ce a ajuns din nou in fata procurorilor DIICOT si…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu "Regele imobiliarelor" Robertino Georgescu, dupa imensul scandal in care a fost implicat in Popesti-Leordeni, cand a "otravit" apa potabila a localitatii cu... fecale. ( CITESTE SI: Fostul patron al firmei de cablu…

- Maratonistul aiudean Polgar Levente Ioan a alergat cu steagul Romaniei la „Stafeta Veteranilor 2017” de la Oradea la Carei. Aiudeanul a fost decorat de Generalul Nicolae Ionel Ciuca cu medalia Statului Major General „Onoare si Patrie”. Traseul Albastru al Ștafetei Veteranilor s-a incheiat la Carei.…

- Intoarcerea in tarile lor de origine a cel putin 5.600 de jihadisti care locuiesc in zone aflate sub controlul gruparii Statul Islamic in Irak si in Siria reprezinta o „provocare la adresa securitatii”, subliniaza Centrul Soufan intr-un raport, scrie AFP, citata de News.ro.

- Circulația pe DN7 Ramnicu Valcea - Sibiu se va desfașura cu intreruperi de miercuri pana vineri, pentru a le permite lucratorilor de la Secția Regionala de Drumuri sa taie anumiți arbori de pe marginea drumului, care pun in pericol siguranța traficului rutier. ...

- Anul trecut, Romania a inregistrat cea mai mare migrație interna de dupa 1991: aproape 400.000 de romani si-au schimbat domiciliul dintr-o localitate in alta. Datele vin de la Institutul Național de Statistica. Cifrele mai arata ceva: numarul celor care parasesc Bucureștiul este mai mare decat al…

- Circulatia rutiera pe sensul catre Constanta al autostrazii A 2 se desfasoara cu dificultate, marti dimineata, in zona localitatii Nicolae Balcescu din judetul Calarasi, in urma unui accident rutier. De asemenea, traficul este ingreunat, din cauza unor autotrenuri care au derapat, si pe DN 7, in judetele…

- La 23 Octombrie 1861, lua fiinta, la Sibiu, ASTRA (Asociatiunea Transilvana pentru Literatura Romana si Cultura Poporului Roman) probabil cea mai influenta organizatie nonguvernamentala (in vocabularul de plastic al zilelor noastre) din istoria poporului roman. Nimeni nu va putea sublinia indeajuns…

- Duminica, 22 octombrie, incepe campania electorala pentru alegerile locale parțiale. Ministrul Carmen Dan a convocat comisia tehnica centrala din cadrul Ministerului de Interne pentru a lua masurile necesare organizarii scrutinului. Carmen Dan este președinte al Comisiei Tehnice Centrale pentru organizarea…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi, la Bruxelles, ca a convenit cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, sa aiba o intalnire informala de Ziua Europei – 9 mai 2019 – la Sibiu. „Avem astazi și maine intrunirea Consiliului European cu o agenda bogata și aș menționa din agenda cateva teme…

- 36 de percheziții au avut loc miercuri dimineața in județele Arad, Arges, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iași, Ialomița, Bacau, Vaslui și Valcea și in municipiul București la sediile unor societați comerciale banuite de evaziune fiscala și spalare a banilor, dar și la locuințele unor persoane. Din cercetari…

- A inceput sezonul in NBA. Campioana Golden State Warriors, invinsa acasa de Houston Rockets. NBA CLEVELAND CAVALIERS – BOSTON CELTICS 102-99 Cleveland: James 29 (11/14 de 2 puncte, 1/5 de 3, 4/4 aruncari libere), Love 15, Rose 14. Recuperari: James 16. Pase decisive: James 9. Boston: Brown 25 (9/14,…

- PNL sustine adoptarea in regim de urgenta a Codului Patrimoniului Cultural National, informeaza un comunicat transmis, luni, Agerpres. Potrivit comunicatului, liberalii au lansat, la o intalnire a membrilor Comisiei de Cultura, Culte si Minoritati a Partidului National Liberal cu reprezentantii organizatiilor…

- O masina care intorcea neregulamentar a intrat in coliziune cu un alt autoturism, ranit fiind copilul care se afla in masina. La fata locului s-a deplasat un echipaj medical al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi, care, dupa acordarea ingrijirilor medicale, l-au transportat la spital. „A fost…

- Brigitte Macron este ingrijorata privind starea de sanatate a soțului ei. Se pare ca funcția de președinte al Franței ii dauneaza lui Emmanuel Macron. Din cauza programului neregulat și cel mai probabil din cauza stressului, Macron sufera de insomnie, informeaz ONE. L’Express a dezvaluit ca prima doamna…

- "Unul dintre obiectivele programului de guvernare este de a intra pe piața europeana cu produse cu inregistrare geografica recunoscuta sau cu denumire de origine recunoscuta. Avem o lista de 14 produse pe care le pregatim. Sunt carnații de Pleșcoi in continuare și multe alte produse", a spus Petre…

- Simona Halep, devenita numarul 1 în clasamentul WTA al tenisului feminin mondial, s-a întors, luni, la București. Simona a ajuns pe aeroportul Henri Coanda, direct de la Beijing (China), cu un avion al companiei Aeroflot. Luni, Simona Halep a fost declarata oficial…

- Campania, care se deruleaza sub sloganul “Anul acesta imi protejez casa!”, va avea loc in aproape 20 de primarii din tara, principalele orase vizate fiind Focșani, Bacau, Alba Iulia, Cluj Napoca și Sibiu. „Unul dintre obiectivele strategice ale Autoritatii de Supraveghere Financiara se refera la implementarea…

- Conceptul Techsylvania, extins in afara Clujului Echipa Techsylvania, una dintre cele mai mari conferinte din domeniul tehnologiei informației din Europa de Est, va organiza la Cluj-Napoca (16-17 noiembrie) și la Sibiu (18 noiembrie), un nou eveniment dedicat tehnologiei, Codiax. Prima editie…

- Peste 150 de galerii, spații alternative, huburi creative și ateliere de artiști se deschid și creeaza un traseu nocturn pentru a oferi publicului un program variat și dinamic de arta contemporana romaneasca și internaționala, vineri, la Noaptea Alba a Galeriilor. Evenimentul organizat de…