- Circulatia rutiera este restrictionata pana maine, 13 iunie, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, intre kilometrii 250 – 251+500 m, pe banda a doua a sensului de mers catre Deva, pentru efectuarea lucrarilor de inlocuire a rosturilor de dilatatie a podurilor, informeaza InfoTrafic Politia Romana. In tara…

- Circulatia in centrul municipiului Miercurea Ciuc si in zona in care va avea loc slujba oficiata de Papa Francisc, la Sumuleu-Ciuc, va fi restrictionata partial sau total, pentru desfasurarea in conditii op...

- Restrictii de circulatie pe mai multe strazi din Capitala.Potrivit reprezentantilor Serviciul InfoTrafic al INP, astazi, traficul va fi oprit in intervalul orelor 10:00 – 13:00 pe urmatoarele strazi:• Ciuflea (segmentul strazilor: București – Ștefan cel Mare);• bd.

- Traficul din Cluj-Napoca va fi dat peste cap în zona BT Arena/Parcul Central în urmatoarele zile din cauza unui nou festival care va fi organizat în oraș. "Primaria Cluj-Napoca anunța instituirea unor restricții de circulație cu ocazia evenimentului ”Street…

- Pentru buna desfasurare a Summit-ului informal a sefilor de Stat si Guvern din Uniunea Europeana care va avea loc in Sibiu se vor impune restrictii in trafic pe cateva strazi din centrul istoric, pentru o perioada scurta, in zilele de 8 si 9 mai. Traficul auto va fi restrictionat, in perioada 8 mai,…

