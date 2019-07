Sibiu Regiune Gastronomica Europeana 2019: Casa Lidl, o sugestie pentru un popas intr-un oras plin de activitati gustoase

Stiri pe aceeasi tema

- Cultura, arhitectura, muzee, tradiții și preparate cu gust adevarat romanesc, pe care, pentru mulți dintre noi, nu le poate egala nicio alta bucatarie internaționala: in 2019, toate drumurile duc la Sibiu, primul oraș din Romania care a fost capitala culturala europeana și care, anul acesta, a fost…

- Cea de-a V-a editie Sibiu International Street ART Festival incepe astazi si aduce o serie de locatii in premiera. Alaturi de 4 unitati de invatamant din Sibiu, vor mai fi pictate, printre altele, ziduri ce apartin de Stadionul Municipal, Aeroport, noul sediu al Palatului Copiilor, Sala Transilvania,…

- Pe 15 iunie, Lidl deschide porțile Casei Lidl, un proiect prin care retailerul celebreaza tradițiile romanești și surprizele din inima Sibiului prin expoziții interactive și evenimente culturale. Situata in Sibiu, pe strada Piața Mica, Nr. 10, Casa Lidl este o inițiativa ce se inscrie in parteneriatul…

- Dineul a avut un specific traditional transilvanean din Sibiu oferind produse și delicatese locale liderilor europeni. Sibiul este in acest an Regiune Gastronomica Europeana, astfel ca produsele au fost promovate și in cadrul elitei europene. CONTINUAREA ARTICOLULUI PE DC BUSINESS

- "Anul acesta Sibiul poarta titlul de Regiune Gastronomica Europeana și am dorit sa oferim liderilor statelor europene prezenți in orașul nostru cate puțin din gusturile apreciate ale Transilvaniei de Sud. A fost o onoare și placerea noastra sa le oferim aceste cadouri simbolice, care sa le aduca…

- Oaspetii europeni care au venit la Summitul PPE au beneficiat de gustari traditionale transilvanene, inspirate din bucataria romaneasca si din cea saseasca, toti primind cadou si cate o sticla de vin de Jidvei produs special cu ocazia Summitul UE. Un organizator de mese cu specific traditional transilvanean…

- Festivalul Internațional de Street Art de la Sibiu (SISAF) - cel mai amplu demers de revitalizare a spațiului urban prin arta din țara - anunța ediția a V-a, desfașurata in perioada 1-7 Iulie, dar și debutul selecției de proiecte de arta stradala. In acest an, artiștii romani și straini iși vor gasi…

- In cadrul ediției din 1 iunie 2019, Grupul de inițiativa pentru Fundația Comunitara Valcea beneficiaza de sprijinul Fundației Comunitare Sibiu, inițiatorii evenimentului, care au inclus cauza inființarii Fundației Comunitare Valcea printre cele 40 de proiecte participante la Maratonul Internațional…