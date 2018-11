Sibiu: PSD propune ca noul spital sa fie construit langa padure, nu langa zona industriala si aeroport

Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a fost filmat, joi seara, in curtea Centrului de Intretinere si Coordonare Saliste (CIC), judetul Sibiu, unde se aflau 10 persoane, apoi a iesit pe autostrada si a fost lovit de un TIR. Ursul nu a fost ranit si a fugit catre orasul Saliste. Camionul a suferit avarii, dar ursul se pare ca […]

- Sentinta devastatoare a Tribunalului Timis: un bloc nou, construit intr-o comuna de langa Timisoara, e la un pas de a fi ras de pe fata pamantului! The post Sentinta devastatoare: un bloc nou, construit langa Timisoara, e la un pas de a fi demolat! appeared first on Renasterea banateana .

- Miercuri, 3 octombrie, in jurul orei 11,35, IPJ Sibiu a fost sesizat cu privire la faptul ca, intr-o sala de clasa a unei unitați de invațamant din municipiul Sibiu, ar fi fost pulverizat in aer spray iritant – lacrimogen. Read More...

- Un taximetrist din Cluj a ajuns azi dimineața, in jurul orei 04:00, la spital dupa ce a plonjat cu autoturismul in Someș, in zona Cluj Arena. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 57 de ani, din Cluj-Napoca, pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de…

- In zona Uzinei Mecanice Sadu s-a dat in folosința ieri un nou pod. Podul de pe Defileul Jiului l-a inlocuit pe cel vechi, realizat in urma cu peste 70 de ani, acesta fiind deteriorat. Lucrarea care a inceput anul trecut, face parte din proiectul de reabilitare a DN66 Defileul Jiului. Podul…

- Un șofer de 42 de ani din Brașov și soția lui, au ajuns la spital, sambata dimineața, dupa ce acesta a pierdut controlul asupra autovehicului pe care il conducea și a ieșit de pe carosabil, oprindu-se in șanțul de pe marginea drumului. Accidentul s-a produs pe DN 1, intre Șercaia și Perșani, iar șoferul…

- Angajații UPU Targu-Jiu sunt acuzați de o studenta ca au refuzat sa intervina la un pacient cazut chiar langa spital, care nu reușea sa se ridice. Studenta a intrat in spital și a cerut ajutor, dar i s-a spus sa sune la 112. ”Cum sa nu miști un deget cand auzi așa ceva?”, a intrebat tanara.Citește…

- La data de 14 august a.c., in jurul orei 21.00, in curtea unui imobil din localitatea Mohu, intre 8 persoane, femei și barbați, a izbucnit un conflict pe fondul unor neințelegeri mai vechi. Read More...