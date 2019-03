Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Vaida-Voevod (27 februarie 1872, Olpret/Bobalna de astazi-19 martie 1950, Sibiu) a avut un rol esential in unirea Transilvaniei cu Romania. Deputat [1] in Parlamentul din Budapesta (perioada 1906-1918), a citit, in corpul legislativ invocat, rezolutia prin care ardelenii se proclamau liberi…

- Vineri, in București, Cluj Napoca, Sibiu, Craiova, Satu Mare dar și in alte orașe din țara au loc proteste fața de acțiunea regimului Dragnea-PSD impotriva Laurei Codruța Kovesi. Protestul din București a inceput in Piața Victoriei in jurul orei 17.00. Aproximativ 500 de oameni se aflau in fața Guvernului…

- Klaus Iohannis a participat, duminica, impreuna cu sotia sa, Carmen, la slujba de la Biserica Romano Catolica Sfanta Treime din Sibiu, informeza antena3.ro. Seful statului petrece sfarsitul de saptamana acasa la Sibiu, iar sambata a urcat in statiunea Paltinis.Seful statului si sotia sa, Carmen, au…

- Vineri urmeaza un nou val de proteste fata de ordonanta prin care Tudorel Toader doreste sa anuleze condamnarile din ultimii cinci ani pe care le-au primit gulerele albe. „Retrageti OUG-ul pentru hoti!”, cer protestatarii. Sibienii sunt chemati din nou la protest, vineri, in Piata Mare. Manifestatia…

- Prezentatoarea s-a intors pentru cateva zile din Turcia, acolo unde au loc filmarile pentru emisiunea ”Puterea dragostei”, fiind nevoita sa ajunga de urgenta pe mana unui medic stomatolog! Andreea Mantea, impreuna cu fiul ei, David, s-au intors in Romania pentru cateva zile, dupa ce vedeta a intampinat…

- ”Dupa evenimentele din 1989, Romania a intrat intr-un amplu proces de tranziție de la o economie inchisa, de comanda, la o economie deschisa, de piața libera, un proces care in alte țari a durat și jumatate de secol. Acum ne minunam ca s-au facut și greșeli. S-a forțat puternic, dar asta este istoria.…

- Un elev eminent din Sibiu a fost gasit fara suflare, dupa ce si-a pus capat zilelor. Adolescentul a fost gasit spanzurat intr-un adapost de animale, in jurul orei 17.00. Tragedia a avut loc joia trecuta, insa abia acum s-a aflat despre acest caz.

- Cel putin 2.000 de copii cu probleme cardiace grave sunt descoperiti anual in Romania. Si doar un sfert dintre ei pot fi tratati in cele doua centre specializate din tara. Restul nici macar nu ajung in evidentele medicilor. In aceasta saptamana, 9 bebelusi au fost operati cu succes la Sibiu de o echipa…