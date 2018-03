Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Mondiala a Teatrului va fi marcata, saptamana viitoare, la Sfantu Gheorghe printr-o inedita expozitie de fotografii realizate de Simion Buia, care a imortalizat portretele tuturor actorilor din municipiu. Simion Buia, care a facut studii de jurnalism si arta fotografica in strainatate, este initiatorul…

- Nu ratați Gala de teatru cu IUREȘ și MIHAIȚA! Spectacolul va avea loc luni, 26 martie 2018, ora 19.00, la Sala Ateneului Popular. Spectacolul milimetric construit, este frumos si curat, oferind spectatorului privilegiul de a admira doi minunati actori - Marcel Iures si George Mihaita,…

- Ziua Mondiala a Teatrului este celebrata de comunitatea teatrala internationala, artisti si public deopotriva, precum si centre nationale, ca mod de expresie a umanitatii, dincolo de toate frontierele geografice sau culturale, lingvistice, religioase sau politice.

- Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu prezinta marti, de la ora 18.00, premiera spectacolului "Visand Glasuri" dupa un concept de Nicoleta Lefter, primuul spectacol montat in Romania care aduce in prim plan limbajul semnelor.

- O aplicatie de invatare a limbajul mimico-gestual, prima de acest gen din Romania, care poate fi utilizata gratuit de persoanele cu deficiente de auz sau vorbire, dar si de oricine vrea sa invete limbajul semnelor a fost lansata, miercuri,...

- Unul dintre cele mai populare spectacole recente ale Teatrului de Papuși „Puck” se joaca din nou duminica, 25 martie, de la ora 11 și 12.30 pe scena instituției. Este vorba de „Scufița Roșie și lupul cel flamand”, dupa Frații Grimm, un spectacol vesel, interactiv, cu multa muzica și umor, realizat de…

- Marți 27 martie, de la ora 19.00 in Sala Mare, Teatrul de Nord joaca „Iluzii”, un spectacol despre viața asta și sensurile ei, emoționant, sincer, fermecator prin simplitatea jocului, umorul poveștilor și ironia delicata. Spectacolul se joaca in cadrul Campaniei Naționale „Artiști pentru artiști”, eveniment…

- Documentarul „Licu, o poveste romaneasca”, regizat de Ana Dumitrescu, castigatorul marelui premiu la Festivalul Dok Leipzig 2017, va avea premiera nationala la finalul acestei saptamani, la Festivalul International de Documentar si Drepturile Omului One World Romania. Filmul va rula vineri, 23 martie,…

- Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong" Sibiu prezinta miercuri, 21 martie, de la orele 18:00, indragitul spectacol „Greierele aproape faimos". Evenimentul marcheaza Ziua Mondiala a Teatrului cu Papuși, iar intrarea publicului se face gratuit, in limita locurilor disponibile. Read More...

- Evenimentul teatral se va desfasura pe 20 si 21 martie (marti si miercuri), de Ziua Mondiala a Marionetei, respectiv de Ziua Internationala a Teatrului pentru copii si tineret. 53 de trupe din judetul Iasi si una din Focsani vor evolua pe cele doua scene ale Luceafarului, in trei sectiuni distincte,…

- Teatrul 'Stela Popescu' isi invita spectatorii la premiera cu Micul print, un concept de teatru - dans semnat de Ioana Macarie, adaptare dupa povestea lui Antoine de Saint-Exupery. Premiera este prezentata de Primaria Municipiului Bucuresti prin intermediul Teatrului 'Stela Popescu' la Sala mica a Palatului…

- Prima reprezentatie va avea loc joi. Trupa de actori va urca pe scena Salii de spectacole „Draga Olteanu Matei" din Falticeni, prima reprezentatie incepand de la ora 13, iar cea de-a doua de la ora 17. Duminica, actorii Ateneului vor urca pe scena Teatrului „Mihai Eminescu" din Botosani. Spectacolul…

- Vineri, 16 martie 2018, de la ora 19.00, pe scena Teatrului de Stat Constanța (TSC) revine in forța EUTOPIA, dupa Aristofan, un spectacol interactiv, in care, in mai multe randuri, spectatorii sunt invitati sa voteze alaturi de personaje. De asemenea, numeroasele momente corale fac din Eutopia aproape…

- Teatrul pentru Copii si Tineret 'Gong' Sibiu prezinta miercuri, 21 martie, de la ora 18:00, spectacolul 'Greierele aproape faimos'. Evenimentul marcheaza Ziua Mondiala a Teatrului cu Papusi, iar intrarea publicului se face gratuit, in limita locurilor disponibile. Initiata de Teatrul 'Dzhivada Zolfagariho'…

- Luna martie pentru Teatrul Anton Pann este una plina din punct de vedere artistic. Au loc spectacole, repetitii, premiere si alte activitati care se desfasoara la sediul teatrului in parteneriat cu unele institutii. Se repeta intens pentru montarea unei noi piese care speram ca va iesi la rampa in aceasta…

- Spectacolul "Amerika" dupa Franz Kafka, cu versiunea scenica si regia semnate de regizorul austriac de origine romana Geirun Tinu, este prezentat in premiera, miercuri, la Sala "Ion Lucian" a Teatrului Excelsior, informeaza organizatorii intr-un comunicat transmis AGERPRES. Din distributie fac parte…

- Piesa „Variatiuni Enigmatice”, premiera de vineri, 9 martie, care se va juca la Sala Arcadia de la ora 19:00, este un vis implinit al lui Sebastian Lupu. Pentru ca, asa cum marturiseste actorul, in cariera nu intotdeauna joci ce ti-ai dori, iar un teatru ar fi absurd sa isi faca repertoriul…

- Teatrul „Tudor Vianu” a pregatit un marțișor inedit membrilor organizațiilor de pensionari din municipiul Giurgiu – spectacolul „Comedia adolescenței” de Mircea Ștefanescu. Programat inițial chiar pe 1 martie, spectacolul a fost amanat din cauza vremii geroase și condițiilor dificile de circulație,…

- Trupa Iosif Vulcan a Teatrului Regina Maria din Oradea va prezenta, in premiera nationala, duminica, 11 martie, spectacolul F.A.D. (Noduri si placi), de Nicola Wilson, in regia artistica a lui Horia Suru. Autoarea Nicola Wilson este o scriitoare britanica specializata in crearea de texte…

- Specialiștii Secției Clinice de Oftalmologie de la Spitalul Militar Central au folosit pentru prima data o tehnica aplicata doar in patologii care afecteaza un strat intern al corneei. Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central Carol Davila din Capitala a bifat o noua premiera naționala pentru…

- Actori ai Teatrului de Comedie din București vor juca la Suceava piesa „Fierarii”, in regia lui Horațiu Malaele. Spectacolul va avea loc pe 23 aprilie, incepind cu ora 19.00, la Casa de Cultura. Din distribuție fac parte Horațiu Malaele, Maia Morgenstern, George Mihaița, Valentin Teodosiu și Mircea…

- De Dragobete, Ziua indragostitilor, s-a jucat in premiera pe scena Teatrului „Aureliu Manea“ din Turda, spectacolul „Visul unei nopti de vara” de William Shakespeare, in regia lui Muriel Manea-Jakab. Spectacolul s-a jucat si pe 3 martie la Turda.

- Alexandrina Halic, Nicu Alifantis, Marian Ralea si Emilia Popescu sunt ambasadorii noii editii a campaniei nationale „Artistii pentru artisti”, lansate joi de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER), in parteneriat cu institutii de teatru din Bucuresti si din tara.Cei patru ambasadori ai campaniei…

- In teatrul romanesc simbolul lunii martie e altul. E luna cand facem totul pentru artistii nostri. E luna cand sarbatorim Ziua Mondiala a Teatrului in modul cel mai firesc cu putinta: pe scena, in sala de spectacol, in spatele scenei, pentru a oferi un ajutor acelora care, din diferite pricini, au renuntat…

- La inceputul lunii martie la ROMEXPO are loc o noua editie Baby Boom Show – cel mai mare eveniment pentru parinti si copii cu varste cuprinse intre 0 si 7 ani. Asa cum si-a obisnuit publicul, Baby Boom vine si de aceasta daca cu peste 300 de brand-uri reprezentate, super oferte la mii de produse, cursuri,…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe prezinta, saptamana aceasta, premiera spectacolului „Frumoasa din padurea adormita”, adaptare dupa povestea fratilor Grimm, in regia lui Fazakas Misi si Ivacson Laszlo. „Un spectacol pentru copii este la fel de important ca un „Hamlet”. Asa am si inceput…

- Teatrul Municipal „Ariel” Ramnicu Valcea va invita duminica, 4 martie 2018, de la ora 1200, la premiera spectacolului pentru copii „Danila Prepeleac”, dupa Ion Creanga, regia artistica, scenografia și coloana sonoraBoris Melinti, care va avea loc la Sala Cinematografului „Geo Saizescu” (adresa: Bulevardul…

- Spectacolul "Fotograful Unirii" de Denis Dinulescu, in regia lui Mihai Panaitescu, productie a Teatrului de Arta Deva, va fi prezentat, in premiera nationala, pe 4 martie, la Sala Studio a Teatrului National "I.L. Caragiale" din Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Institutului Cultural…

- Duminica aceasta, pe scena Teatrului pentru Copii si Tineret Colibri s-a desfasurat proba de dans din cadrul Competitiei Tineretii. Noua licee s-au inscris la aceasta categorie, intrecandu-se in pasi de dans. Pe scena, a fost explozie de culoare de energie. ...

- Asociatia Bike Works anunta deschiderea sesiunii de inscrieri pentru „Macin Mountain Fun – Greci, 2018”, cel mai mare eveniment sportiv al anului din Muntii Macinului. Festivalul va avea loc in perioada 9-10 iunie 2018 si, pe langa concursurile de MTB si cross montan, va include spectacole, un foc de…

- Desi reticent, initial, ca noul manager al teatrului resitean a ales sa prezinte o premiera a Nationalului timisorean, publicul nostru a umplut sala de spectacole de la Palatul Cultural, mai putin randul rezervat oficialitatilor. Dupa o tatonare reciproca intre actori si public, scena a fost…

- Ziua Mondiala a cercetasilor va fi sarbatorita maine la Palatul Culturii din Iasi, in avans, pentru a fi in weekend. Asta pentru ca, pe plan mondial, activitatile cercetasilor sunt sarbatorite de regula pe data de 22 februarie, aceasta fiind data la care s-a nascut sir Robert Baden Powell, cel care…

- Echipa nationala de futsal a Portugaliei a caștigat in premiera Campionatul European, competiție care a avut loc la Ljubljana, in Slovenia. In finala, portughezii i-au invins cu 3-2, dupa prelungiri, pe vecinii lor din peninsula Pirineica, spaniolii.

- Sambata, 10 Februarie 2018, ora 18:30, iubitorii de teatru sunt invitati la spectacolul Secției Drama, ”Badaranii” in Sala Mare a Teatrului “Alexandru Davila” Pitești. Spectacolul ”€Badaranii” este o comedie in trei acte, de Carlo Goldoni, adaptata de catre regizorul Matei Varodi și tradusa de Sica…

- Spectacolul „Fereastra secreta”, realizat dupa un text semnat de Stephen King, poate fi vazut astazi, de la ora 19.00, la Sala „Arta” a Teatrului „Andrei Mureșanu”, din Sfantu Gheorghe. „, dupa un text semnat de Stephen King (a carui celebra ecranizare l-a avut in rol principal pe Johnny Depp) este…

- FOTO: Piesa s-a mai jucat la Focșani, in urma cu 3 ani. Spectacolul este programat pentru luni, 26 martie 2018, cu incepere de la ora 19.00, la Sala Mare a ATENEULUI POPULAR, in cadrul GALELOR TEATRALE FOCSANENE 2018. Spectacolul milimetric construit, este frumos si curat, oferind spectatorului privilegiul…

- Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu prezinta, marti, premiera spectacolului "Wanda" in regia lui Radu Apostol, avand ca teme prietenia si umilirea la scoala, ceea ce specialistii numesc bullying. Spectacolul este programat de la ora 18,00. "Probabil cel mai asteptat…

- Nationala de handbal masculin a Spaniei este noua campioana europeana, dupa ce a invins aseara, in finala CE din Croatia, reprezentativa Suediei, cu scorul de 29-23 (12-14). Spania a cucerit prima medalie de aur auropeana, dupa alte patru finale disputate, ...

- La Universitatea de Vest din Timișoara a avut loc proiecția filmului Everest 2017. Cu aceasta ocazie, alpinistul timișorean Horia Colibașanu a prezentat in premiera naționala cea mai recenta expediție a sa in Himalaya.

- Miercuri, 24 ianuarie, de la ora 19.00, este programat spectacolul BUTOIUL CU PULBERE, dupa Dejan Dukovski, regia Marcel Țop, o poveste tragi-comica despre oamenii Maramureșului, cel mai nedomesticit ținut romanesc, un loc unde țaranii au construit un cimitir vesel in care pana și moartea are mormantul…

- Un spectacol bazat pe momente muzicale celebre, la crearea caruia a contribuit si cunoscutul coregraf slovac Boris Nebyla, care de câteva luni este director artistic în cadrul Operei Nationale Române din Cluj-Napoca, este prima propunere din acest an a Ansamblului de Balet.…

- Un tanar din Cluj care sustine ca este membru al organizatiei PSD din acest judet s-a alaturat, marti, protestului tacut din fata sediului PSD Sibiu, cu mesajul "Sunt PSD-ist, #ANTIdragnea!!!",...

- Pentru Teatrul "Luceafarul", 2017 a fost un an foarte bun din toate perspectivele artistice. Statisticile arata ca repertoriul permanent s-a imbogatit cu sase noi productii, tot una si una, la ambele sali ale teatrului, pentru toate categoriile de public: Vrajitorul din Oz dupa Frank L. Baum, Cei trei…

- In aceasta seara, la emisiunea de teatru scurt INVITAȚIILE THALIEI, Alex Aciobaniței va propune spre audiție pagini dramatizate din literatura lui Mihai Eminescu. Astazi 15 ianuarie, celebram 168 de ani de la nașterea marelui poet, prozator și gazetar, nascut in Moldova. Incepand cu ora 21.03, ne lasam…

- Copiii isi pot face omuleti de zapada si cand nu ninge afara, daca merg la teatrul de papusi din Sibiu, unde, periodic, croitoreasa de acolo, Claudia Benchea, ii invata cum sa dea viata unui ghemotoc de ata de crosetat. Povestea croitoresei Teatrului de Copii si Tineret "Gong" din Sibiu,…

- Totodata, medicii timișoreni vor fi primii din zona Europei Centrale și de Est care vor opera copii cu ajutorul celui mai modern dispozitiv medical din aceasta gama Spitalul de copii Louis Țurcanu din Timișoara va fi primul din țara in cadrul caruia chirurgia robotica va fi folosita și in cazul operațiilor…

- Frumoasa prezentatoare a rubricii Meteo de la Pro TV si-a facut Revelionul in orasul natal, Sibiu, unde a fost invitata sa prezinte si un spectacol de Anul Nou. Magda Palimariu a radiat in noaptea dintre ani, mai ales ca a fost gazda spectacolului de balet „Serenade” de la Sibiu, orasul natal unde se…

- Trofeul Carpați 2018 la handbal masculin. Tricolorii intra rapid in cantonament la Calarași, chiar in prima zi din an și vor incepe antrenamentele. Lotul convocat de Xavi Pascual pentru stagiul de pregatire de la Calarași (1-4 ianuarie): Portari: Alexandru Bucataru (Minaur Baia Mare), Daniel Bobeica…

- Medicii care lucreaza in spitalele de stat din Timișoara au facut, și in anul 2017, minuni pentru mai mulți pacienți care sufereau de diferite afecțiuni grave. Astfel, in urma efectuarii unor operații in premiera regionala sau naționala, au fost salvate numeroase vieți, in mod miraculos. Una dintre…