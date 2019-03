Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs vineri dupa-amiaza, pe Autostrada A1, Sebeș – Sibiu. Doua TIR-uri s-au lovit, in zona Saliște, pe sensul spre Sibiu. Din primele informații, accidentul s-a produs pe Autostrada A1, la km 272, pe sensul spre Sibiu, in zona Saliște. Traficul rutier nu este afectat. Cele doua…

- Traficul rutier este blocat pe autostrada A1. Doua autocamioane au intrat in coliziune la kilometrul 264. Traficul rutier este blocat pe sensul de mers de la Sibiu spre Deva. Conducatorilor auto li se recomanda ruta alternativa pe vechea șosea care face legatura intre Alba Iulia și Deva. Centrul…

- Scene infioratoare in unui accident produs in afara localitații Dumbraveni din județul Sibiu. Doi oameni, printre care o tanara de 20 de ani, au murit și iar alți trei au fost raniți, dupa ce trei mașini s-au ciocnit violent. Din primele informații, accidentul s-a produs pe drumul dintre Mediaș și Sighișoara…

- Meteorologii au emis, luni seara, doua atentionari nowcasting, cod galben de polei si, respectiv, intensificari de vant pentru judetele Sibiu si Mures, valabile in orele urmatoare. In zona joasa a judetului Mures si in judetul Sibiu, in localitatile Medias, Dumbraveni, Copsa Mica, Axente Sever, Bazna,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni seara, doua atentionari nowcasting Cod galben de polei si, respectiv, intensificari de vant pentru judetele Sibiu si Mures, valabile in orele urmatoare potrivit Agerpres. Astfel, pana marti la ora 1:00, in zona joasa a judetului Mures…

- La data de 27 decembrie a.c., in jurul orei 04.00, pe raza localitații Racovița, reprezentanții AJVPS Sibiu au solicitat sprijinul polițiștilor in vederea verificarii unor persoane depistate intr-un autoturism oprit in zona barajului de acumulare de pe raul Olt. Read More...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul in judetul Sibiu, pe DN14 Medias ndash; Dumbraveni, pe raza comunei Sarosu pe Tarnave km 70 650 , un autoturism a lovit grav doi copii care au incercat sa traverseze drumul national prin loc nepermis.Se fac cercetari…