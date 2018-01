Stiri pe aceeasi tema

- Manifestantii s-au reunit in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului, de unde au pornit in coloana spre principalele bulevarde din municipiu, scandand impotriva PSD-ului.Organizatorul actiunii de la Sibiu, Doru Apostol, a anuntat ca si miercuri seara va avea loc un nou protest autorizat,…

- Barladenii s-au mobilizat pe rețelele de socializare și au organizat sambata un protest de solidaritate cu cel desfașurat in București. Astfel, ei s-au alaturat mișcarii care protesteaza impotriva modificarilor legilor justiției și codului fiscal.

- Aproximativ 200 de persoane s-au adunat in Piata Revolutiei din Arad, sambata seara, pentru a protesta fata de modificarea legilor Justitiei. Manifestantii au vuvuzele, steaguri si pancarte, iar printre ei se afla copii cu parinti si bunici. Protestul de la Arad a fost anuntat pe retelele…

- Peste 20.000 de oameni protesteaza in Piața Universitații din capitala nemultumiti de modificarile aduse legilor Justitiei si Codurilor Penale. Oamenii s-au mobilizat pe Facebook iar acțiunea este intitulat pe retelele de socializare „Romania spune ‘nu’ coruptiei, toti pentru justitie”. In București…

- Protestatarii au pancarte cu mesaje precum "In democratie persoanele cu probleme penale stau la puscarie". "Toti in strada pentru justitie" si au scandat "Justitie, nu coruptie" si "PSD, ciuma rosie", "Nu vrem sa fim condusi de hoti", "Legea-i a poporului, nu a dictatorului".Protestatarii s-au strans…

- Peste 2.500 de persoane au protestat sambata seara in Bucuresti si in mai multe municipii din tara fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei. * Circa 200 de persoane au protestat, sambata, in fata Palatului Parlamentului, fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei,…

- Peste 1.000 de oameni au protestat in aceasta seara la Iași, manifestandu-și nemulțumirile fața de modificarile aduse legilor justiției in Parlament. Manifestantii s-au strans, inițial, in Piata Unirii, apoi au plecat in mars spre sediul PSD, unde au continuat scandarile impotriva alesilor și a recentelor…

- Manifestatia a fost organizata prin intermediul Facebook. Gestul lor este de admirat daca tinem cont de faptul ca suntem aproape de ajunul Craciunului, iar in plus conditiile meteo nu sunt cele mai favorabile.

- Magistratii Judecatoriei Craiova, ai Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj si cei ai Tribunalului Dolj si-au aratat, ieri, dezacordul fata de noile modificari ale Legilor justiției, Codurilor Penal si de Procedura Penala. In fata Judecatoriei Craiova au iesit, ieri, timp ...

- Astazi, 19.12.2017, Adunarea Generala a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti a adoptat urmatoarele: 1. Magistratii din cadrul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti apreciaza ca modificarea dispozitiilor Codului de Procedura Penala si ale Codului Penal in sensul propunerilor publicate creeaza, sub pretextul…

- Alianta Nationala a Asociatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) anunta ca se alatura protestelor in strada, afirmand ca modificarile impuse in Parlament la Legile justitiei, precum si cele preconizate in cazul Codului Penal, respectiv Codului de procedura penala, sunt fara precedent si “strigatoare…

- Studenții se alatura protestelor impotriva modificarilor aduse legilor justiției. Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) a transmis, intr-un comunicat, ca studenții vor ieși in strada, marți seara. „In fiecare centru universitar, studenții au fost parte a protestelor impotriva…

- Aproximativ 50 de procurori si judecatori ieseni au iesit luni seara in fata Palatului de Justitie pentru a protesta impotriva modificarilor legilor justitiei. Magistratii stau in fata Palatului Justitiei fara a face zgomot, conform Agerpres.In timpul protestului magistratilor o femeie a adus…

- Magistratii de la mai multe instante si parchete din tara urmeaza sa isi manifeste, luni, dezacordul fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei si initiativele legislative pentru modificarea Codurilor penale iesind imbracati in robe in fata institutiilor.

- În toat ara au avut loc manifestaii împotriva legilor justiiei. i la Brila a fost organizat o manifestare duminic seara la care a fost o prezen modest de câteva zeci de persoane. Sau artat mici afie cu sloganul Toi pentru Justiie. Vremea câineasc nu a împiedicat buna desfura...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a declarat, duminica, jurnalistilor ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legile justitiei, daca vor trece de Parlament si a sustinut ca UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD. ”PNL se opune, vom vota impotriva…

- Cateva mii de persoane au protestat duminica seara in mai multe orase ale tarii impotriva modificarilor legilor Justitiei, cei mai multi manifestanti fiind in Cluj-Napoca, Sibiu si Brasov. Protestatarii au infruntat frigul si ploaia si au scandat lozinci la adresa guvernantilor. Manifestatiile s-au…

- Cateva mii de oameni s-au adunat, duminica seara, in mai multe judete ale tarii, pentru a protesta impotriva schimbarii legilor Justitiei. Manifestantii au venit cu steaguri, pancarte, dar si cu vuvuzele, tigai si tobe. In Sibiu s-au adunat circa 2.500 de persoane, protestul…

- Timp de aproximativ o ora si jumatate, cateva sute de persoane au protestat, duminica seara, in Piata Victoriei din Capitala, fata de modificarile aduse legilor justitiei. Manifestantii au scandat "Hotii!" si au adus vuvuzele si tobe.

- Cateva sute de persoane protesteaza in mai multe orase din tara fata de modificarea legilor justitiei si scandeaza lozinci impotriva Guvernului. La Cluj-Napoca, peste 600 de persoane striga ”Jos comunismul” si canta ”Mai bine golan, decat activist/ Mai bine mort, decat comunist”. Oamenii protesteaza…

- Un nou protest de amploare in Piata Victoriei din Capitala. Manifestantii s-au strans incepand cu ora 17:00 in fata Guvernului pentru a manifesta impotriva PSD-ALDE care vrea sa modifice legile justitiei pana la finalul acestui an.Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii…

- Al saptelea fashmob in fata sediului PSD din Sibiu a avut loc, duminica, la pranz, cateva sute de persoane venind cu trolere pentru a atrage atentia asupra faptului ca multi romani, in special tineri, sunt atat de dezamagiti incat se gandesc serios sa plece din tara.Citește și: Funeraliile…

- Mai multe persoane participa sambata la o actiune de protest in fata sediului PSD Iasi, cerandu-le parlamentarilor social-democrati locali sa nu voteze legile justitie. Manifestantii s-au adunat la ora 10.00 in fata sediului PSD de pe pietonala Stefan cel Mare, cu pancarte pe care au scris ”Ne-am…

- Judecatorii si procurorii salajeni vor participa luni, 18 decembrie, intre orele 12 si 13, la un protest impotriva modificarilor aduse Legilor justitiei de catre parlamentari. Anuntul a fost facut vineri, de catre judecatorul clujean Cristi Danilet, pe contul sau de Facebook, acesta precizand ca proteste…

- Coalitia PSD-ALDE incearca sa modifice legile Justitiei cat mai repede. Cei de la Putere si-au propus ca pana la finalul lui 2017 sa finalizeze acest proces, iar totul merge la foc automat in Parlament. In tot acest timp, mii de oameni protesteaza in strada, dar nu numai atat.Citește și: A…

- Comunitatea online “Va vedem din Sibiu” a indemnat cetațenii sa protesteze intr-un mod inedit, in fața sediului PSD. Cațiva protestatari și-au asumat rolul de “garda de noapte” și au ramas și pe parcursul serii in fața sediului partidului iar marți, la ora 13, a fost organizat un flashmob, pentru a…

- Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) din cadrul Consiliului Europei a decis sa ceara Romaniei ca pana in 15 ianuarie 2018 sa prezinte informatii in legatura cu modificarile la legile...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a facut, luni, un apel la PSD si ALDE sa renunte la dezbaterea si adoptarea in aceasta saptamana a modificarilor la legile Justitiei, mentionand ca nu poate fi ignorat faptul ca in toata lumea civilizata exista o ingrijorare privind incalcarea independentei justitiei,…

- Romania trebuie sa prezinte grupului de state impotriva corupției (GRECO) din cadrul Consiliului Europei un raport asupra modificarilor propuse legilor justiției. Termenul limita este data de 15 ianuarie 2018, informeaza Adevarul.ro. Motivul invocat de GRECO este acela ca modificarile legilor justiției…

- Mii de manifestanți protesteaza, duminica, in Piața Victoriei, impotriva proiectelor de modificare a legilor justiției. Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Ei scandeaza "Justiție, nu corupție!", "PSD, ciuma roșie!", "Rezistam, nu cedam",…

- Mii de manifestanți protesteaza, duminica, in Piața Universitații impotriva proiectelor de modificare a legilor justiției. Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Ei scandeaza "Justiție, nu corupție!", "PSD, ciuma roșie!", "Rezistam, nu cedam".…

- Presedintii principalelor partide de opozitie, Ludovic Orban si Dan Barna, impreuna cu Dacian Ciolos au participat duminica la o conferinta de presa comuna alaturi de organizatiile civice care protesteaza in strada impotriva modificarii legilor Justitiei, cerand ca romanii sa iasa la manifestatii pasnice…

- Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Procurorilor din Romania au cerut respingerea modificarilor la legile justitiei, sustinand ca proiectul este promovat cu o „graba nejustificata si neprocedurala”. La randul sau, procurorul general a spus ca sunt parghii pentru oprirea modificarilor.

- Cateva sute de persoane au participat, joi seara, in centrul Sibiului, la un marș de protest fața de modificarea legilor justiției. Protestatarii s-au adunat dupa ora 20,00 în fața magazinului Dumbrava iar ulterior au plecat în coloana pe traseul autorizat pentru marș,…

- Peste 200 de oameni au protestat, miercuri seara, pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, vizavi de sediul PSD Cluj. Manifestantii au cerut respingerea legilor justitiei in Parlament si alegeri anticipate, transmite Mediafax. Cei peste 200 de manifestanti care au venit pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca…

- Protestul din fata Palatului Parlamentului s-a incheiat. Peste 400 de oameni au scandat impotriva acutalei coalitii de guvernare, in timp ce in Camera Deputatilor a fost dezbatuta legea 303/2004 privind statutul magistratilor. Deputatii care au iesit din Parlament la finalul dezbaterilor au fost…

- Sute de persoane au protestat miercuri seara in fata Parlamentului, in timp ce in Camerei Deputatilor se dezbatea legea 303/2004 privind statutul magistratilor. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Sute de persoane protesteaza miercuri seara in fata Parlamentului, in timp ce in Camerei Deputatilor se dezbate legea 303/2004 privind statutul magistratilor. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Cateva zeci de mii de oameni au protestat duminica seara in mai multe orașe din țara și in Capitala cerand retragerea legilor Justiției, respingerea in Parlament a Ordonanței privind modificarea legislației fiscale, demisia Guvernului și a președinților Camerei Deputaților și Senatului. *…

- O noua serie de proteste au loc duminica seara in mai multe orașe din țara, numarul participanților fiind, in cele mai multe cazuri, de cateva zeci sau sute. In unele orașe, numarul manifestanților a depașit 1.000 (Brașov, Craiova sau Iași), iar la Sibiu, conform unor surse, coloana care a marșaluit…

- Manifestantii solicita retragerea legilor justitiei si a legilor de modificare a codurilor penale, respingerea in Parlament a ordonantei privind modificarea legislatiei fiscale si demisia imediata a Guvernului si a presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului. „Romania a ajuns intr-unul dintre cele…

- Un nou protest impotriva modificarii legilor justiției și a masurilor fiscale adoptate de Guvern se anunța duminica, 26 noiembrie, la Alba Iulia. De aceasta data, protestatarilor li se alatura sindicatele și zeci de organizații neguvernamentale, care au anunțat ca vor participa la manifestațiile din…

- Manifestantii striga lozinci impotriva PSD si le cer guvernatilor sa revina asupra modificarilor efectuate asupra Codului Fiscal prin ordonanta de urgenta, dar si sa renunte la trecerea prin Parlament a modificarilor aduse legilor justitiei.

- UPDATE ORA 22.09 Protestul organizat duminica seara in București, la care au participat peste o mie de persoane, s-a incheiat in jurul orei 22,00, dupa ce manifestanții s-au deplasat din Piața Victoriei, la sediul PSD. Manifestanții au protestat fața de proiectul de modificare…

- Asociatia Procurorilor din Romania solicita Consiliului Superior al Magistrafurii avizarea negativa a noului proiect de modificare a legilor Justitiei, aratand, intr-un punct de vedere transmis marti CSM, ca aceste propuneri legislative "modifica substantial arhitectura sistemului judiciar si pot afecta…

- Unul dintre inițiatorii modificarilor la legile justiției, Florin Iordache, le-a transmis celor care au protestat impotriva modificarilor ca daca tot doresc sa iasa in strada sa citeasca inainte proiectul de modificare al legilor.”Ori exista o foarte mare dezinformare, ori cei care protesteaza…

- – Steaguri, vuvuzele si live-uri pe Facebook la o noua serie de proteste in Bacau Cateva sute de persoane s-au adunat duminica seara in fața Prefecturii Bacau pentru a protesta fața de reforma Justiției sau, dupa cum spun ei, impotriva politizarii acesteia. Chiar daca la evenimentul organizat pe Facebook…

- Reforma in justitie a scos in strada mii de romani. Au fost organizate noi proteste in Bucuresti, in marile orase ale tarii, dar și in afara țarii. 20.000 de oameni au protestat in fața Palatului Parlamentului din București, iar in ...

- Aproximativ 100 de persoane au protestat, duminica incepand cu ora 18.00, in fața Prefecturii Alba, impotriva modificarii legilor justitiei, dar și a masurilor fiscale anunțate de Guvern pentru perioada urmatoare. Manifestarea a fost pașnica, oamenii nu au adus pancarte și nu au scandat lozinci in…

- Camera Deputatilor a cerut CSM avizarea propunerilor legislative de modificare a Legilor justitiei, Parlamentul stabilind termen pentru remiterea acestui aviz la 9 noiembrie, data pana la care ar trebui sa consulte judecatorii si procurorii, informeaza Romania TV.In cursul zilei de miercuri, a fost…