Sibiu: Peste 2.400 de oameni fără curent, case inundate şi zeci de animale moarte din cauza inundaţiilor Peste 2.000 de sibieni au ramas luni fara curent, au fost inundate cinci gospodarii si doua masini si au murit 40 de gaini si patru caini in urma inundatiilor care au avut loc in Talmaciu si Talmacel, potrivit bilantului comunicat de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. "Ca urmare a codului portocaliu de precipitatii si a ploilor torentiale din intervalul orar 14,55-16,50, pompierii sibieni au intervenit astfel: in localitatea Talmacel pentru evacuarea apei din 5 gospodarii si 2 autoturisme si un scuter mutate de viitura in albia raului; in localitatea Talmaciu, str. M.Viteazu,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, printre care un minor de 14 ani, au fost transportate la spital dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier, petrecut joi dupa-amiaza pe DN52, pe raza localitatii teleormanene Crangu, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, potrivit agerpres.ro.Potrivit…

- Vremea rea face ravagii: case distruse, curti inundate, oameni evacuati O casa a fost distrusa si alte 25 au fost avariate, iar zeci de anexe si gradini au fost inundate in satul Valea Rece, comuna Lunca de Jos, in urma unei viituri produse in timpul noptii de duminica spre luni pe paraul Valea Rece,…

- Gospodarii din mai multe localitati din judetul Arad au fost inundate, marti dupa-amiaza, din cauza ploilor torentiale, iar o vaca gestanta a fost luata de o viitura, fiind recuperata de pompieri, care intervin cu motopompe pentru a ajuta localnicii afectati. Mai multe localitati aradene…

- Un numar de 63 locuinte din localitatea galateana Corod au fost inundate, luni seara, iar 170 de persoane au fost evacuate, dupa ce paraul Corozel a iesit din matca, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Eugen Chirita. Potrivit acestuia,…

- Pompierii au intervenit, in noaptea de duminica spre luni, pentru evacuarea apei din cateva zeci de gospodarii si institutii afectate de ploile torentiale care au cazut in tot judetul, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres. "ISU Vrancea a actionat…

- Ca urmare a fenomenelor meteo, Inspectoratul pentru situatii de urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov a intervenit sambata la amiaza cu motopompe la 44 de solicitari, pentru extragerea apei acumulate in cantitati mari, in mai multe localitati din judetul Ilfov, incepand cu ora 19:30 a zilei precedente si pana…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Dumitru Croitoru” al judetului Sibiu a continuat activitatea de organizare a concursurilor destinate pregatirii elevilor, cu etapa judeteana a concursului cu cercurile de elevi „Prietenii Pompierilor”, desfașurata vineri, 17 mai a.c., incepand cu ora 9.00…

- O familie din localitatea Todiresti a fost evacuata de pompieri, dupa ce casa in care locuia a fost inundata in urma precipitatiilor abundente inregistrate in zona. De asemenea, potrivit unei informari transmise de Institutia Prefectului Vaslui, in localitatea Huc s-a intervenit pentru…