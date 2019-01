Sibiu: Peste 17.000 intervenţii ale ISU în 2018; cele mai multe cazuri - medicale Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a avut anul trecut peste 17.000 de interventii, cele mai multe dintre acestea fiind cazuri de urgenta asistate de SMURD, potrivit bilantului activitatii institutiei in anul 2018, prezentat vineri. ISU Sibiu a avut in medie 46 de interventii pe zi, dintre acestea aproximativ 80% reprezentand interventii ale echipajelor SMURD. Anul trecut pompierii sibieni au intervenit si pentru stingerea a 290 de incendii, iar in lunile iulie si august pompieri de la ISU Sibiu au avut 400 de interventii la inundatii. "Comparativ cu ultimii 10 ani, situatia interventiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

