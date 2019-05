O parte dintre participantii la protestul Greenpeace au reusit sa patrunda, joi, in Piata Mare din Sibiu, unde are loc Summitul UE, amestecandu-se printre sibienii si turistii aflati dincolo de gardurile de protectie. Cei de la Greenpeace au transmis liderilor aflati in acel moment in Piata Mare mesajul lor pentru protejarea climei. Si in prezent, zeci de manifestanti de la Greenpeace se afla in Piata Mare, in fata sediului Primariei, printre cei care asteapta sa-i vada pe liderii europeni. Sibienii si turistii au acces in Piata Mare, dar doar pe margine, dincolo de gardurile de protectie. Activistii…