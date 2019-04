Sibiu: O femeie a fost înşelată cu 10.000 de lei prin metoda 'accidentul' O femeie in varsta de 77 de ani din comuna Rasinari a fost inselata, marti, cu suma de 10.000 de lei, prin metoda "accidentul", potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu remis AGERPRES.



"La nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu, ultima fapta de acest gen a fost inregistrata la data de 9 aprilie, cand o femeie in varsta de 77 de ani, din localitatea Rasinari, a fost inselata cu suma de 10.000 de lei. In fapt, la data de 9 aprilie, in jurul orei 2,00, femeia a fost apelata pe telefonul fix de catre un barbat care s-a dat drept procuror… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

