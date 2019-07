Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a fost ales, sambata, presedinte al organizatiei judetene a PSD Sibiu, functie pe care a detinut-o si anterior, ca lider interimar. Bogdan Trif a fost votat de cei 250 de delegati, el fiind unicul candidat la functia de presedinte al PSD Sibiu. Bogdan Trif a anuntat, in prezenta liderului PSD, premierul Viorica Dancila, ca va convoca, in cursul saptamanii viitoare, Biroul Politic Judetean, cu scopul de a discuta strategia pentru alegerile prezidentiale, in asa fel incat social-democratii sa-si maximizeze scorul la Sibiu. "Noi ne-am propus sa ne maximizam scorul.…