Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestuia, Summitul UE de la Sibiu este fundamental pentru deciziile care se vor lua in continuare la nivel european.''PNL este angajat, alaturi de partenerii din PPE, sa duca mai departe misiunea de a construi o Europa democratica, o Europa dezvoltata, o Europa care sa ofere fiecarui…

- Traian Basescu scrie miercuri, într-o postare pe Facebook, ca Liviu Dragnea și premierul ungar Viktor Orban sunt doi politicieni „rataciti prin Europa” care, prin sfidarea summitului de la Sibiu, spera sa primeasca mai multa atentie decât reuniunea de joi a liderilor europeni.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, intr-un interviu acordat TVR, ca maine se scrie istoria la Sibiu, prin Summitul informal al sefilor de stat si de guvern din Uniunea Europeana. El a criticat mesajele antieuropene ale unor lideri populisti din tara noastra, precizand ca romanii nu isi…

- Reuniunea de la Sibiu, ce survine cu circa trei saptamani inainte de alegerile europene, ar urma sa se axeze pe problema viitorului comun al Uniunii Europene dupa iesirea Marii Britanii din blocul comunitar. Europa trebuie sa pledeze puternic pentru protectia climatului, a afirmat Macron,…

- *„Este o recunoaștere care consfințește eforturile pe care le-am facut de-a lungul timpului.” Maestrul Constantin Chiriac, minunat actor, director general al Naționalului sibian și președinte al celui mai important festival de artele spectacolului din Europa – Festivalul Internațional de Teatru de la…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat joi, la Sibiu, ca Summitul din luna mai este important pentru Uniunea Europeana, pentru ca se va defini viitorul Europei si pentru Romania este o mandrie si o onoare sa organizeze acest eveniment, intr-un oras care a fost Capitala Culturala…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkle, ar fi cel mai bun candidat pentru funcția de președinte al Consiliului European, susține fostul premier italian Matteo Renzi. Pe vremea cand deținea funcția de premier al Italiei, Renzi a avut mai multe dispute cu Merkel pe tema gestionarii imigrației și a politicilor…

- Calatoria cu mijloacele de transport in comun devine mai usoara in tot mai multe orase ale tarii! Alaturi de Sibiu, si in Oradea este, mai nou, posibila plata drumului direct cu cardul, in tramvaie ori in autobuze. Totul contactless. Sute de aparate speciale au fost montate in vehiculele si garniturile…