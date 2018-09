Stiri pe aceeasi tema

- CAMPANIE… Peste 10.000 de pliante, care prezinta in ce mod apare si ce trebuie facut pentru a preintampina aparitia pestei porcine africane, vor fi impartite satenilor din tot judetul Vaslui, in cadrul unei campanii initiate de organizatia judeteana PNL. Anuntul a fost facut ieri de catre presedintele…

- Pesta porcina africana nu poate fi oprita decat daca statul ia toti porcii din micile gospodarii si ii duce in ferme conduse de profesionisti. Este opinia unui mare crescator de porci din judetul Braila...

- Pesta porcina africana face ravagii in țara. Hunedorenii sunt in alterta dupa ce focare de infecție au aparut și in județul Bihor. In Valea Jiului, autoritațile locale de la Vulcan ii informeaza pe cetațenii din localitate care sunt masurile pe care trebuie sa le ia in cazul in care dețin porci.…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat, vineri, un nou bilant al epidemiei de pesta porcina africana, anuntand ca exista 547 de focare in 98 de localitati, in crestere fata de ultimul bilant prezentat miercuri. Potrivit specialistilor, in timp ce…

- Mai multe focare de pesta porcina africana au fost descoperite, recent, in tara. Directia Sanitara-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis recomanda crescatorilor de suine sa respecte masurile de reducere a riscului aparitiei acestei boli.

- Autoritatile veterinare sunt in alerta din cauza pestei procine. Au mai fost confirmate inca 24 de focare si sunt 525 in total, iar numarul animalelor bolnave creste de la o zi la alta. Ca masura de preventie, autoritatile continua sa ucida chiar si animalele sanatoase din zonele in care a aparut virusul.…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentara anunta doua noi cazuri de infestare cu virsulul pestei porcine africane, in comuna Giurgeni, judetul Ialomita, autoritatile intervenind de urgenta pentru a preveni raspandirea bolii, arata un comunicat transmis sambata de ANSVSA

- Pesta porcina africana este o boala a porcinelor domestice si salbatice, mortala pentru porcii care se imbolnavesc. Pentru aceasta boala nu exista vaccin, singura cale de a feri animalele fiind respectarea unor masuri de protectie la venirea in contact cu animalele sanatoase. Avand in vedere contextul…