"Judetul Sibiu se confrunta cu o lipsa acuta a fortei de munca. Acest lucru se reflecta si in mobilitatea fortei de munca, aspect semnalat institutiei noastre de catre angajatorii din judet, dar constatat si in controalele efectuate de inspectorii de munca. Conform rapoartelor din registrul general de evidenta a salariatilor transmise de Inspectia Muncii, in perioada ianuarie - septembrie 2018 s-au inregistrat…