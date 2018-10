Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al A.N. „Apele Romane”, Victor Sandu, le-a prezentat, vineri, prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila și ministrului Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, stadiul lucrarilor la obiectivul hidrotehnic Cracau, județul Neamț Pe șantierul pentru „Amenajare rau Cracau la Slobozia, județul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat, vineri, ca stadiul executiei pentru refacerea obiectivelor distruse sau afectate de inundatiile din vara este monitorizat cu atentie. Potrivit unui comunicat al Guvernului, transmis AGERPRES, Viorica Dancila a verificat vineri stadiul lucrarilor la obiectivul…

- Premierul Viorica Dancila a verificat astazi stadiul lucrarilor la obiectivul de investiții ,,Regularizare albie rau Slanic – in zona localitaților Targu Ocna și Slanic Moldova, județul Bacau”.Prim-ministrul a fost insoțit de ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, ministrul Afacerilor Internelor,…

- "Nu sunt de acord cu demersurile doamnei Firea, cum 99,99% din membrii si votantii PSD nu sunt de acord. Intrebarile pe care le primesc zilnic sunt: 'Ce s-a intamplat cu doamna?' In PSD exista democratie, ne spunem parerile in sedinte, sedintele nu au termen de finalizare, se incheie atunci cand…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a inaugurat miercuri, 5 septembrie, la Muzeul Cinegetic al Carpaților ”Posada”, Expoziția Jubiliara ”100 de ani de silvicultura in Romania”, eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri din 1918, cand toate provinciile locuite de romani s-au unit intr-un singur stat.…

- Investiții de 110 milioane lei pentru ca aradenii din zonele cu risc de inundații sa fie aparați de ape. Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a anunțat ca proiectele derulate de Ministerul pe care il conduce vizeaza apele, padurile și controlul poluarii cu nutrienți. Ministrul Deneș…

- Pentru protecția impotriva inundațiilor și refacerea terenurilor agricole. Aproape 30 de milioane de euro investiți de Ministerul Apelor și Padurilor in județul Alba. Ioan Deneș a prezentat investițiile derulate de ministerul pe care il conduce in județul Alba, in anul 2018, in ceea ce privește domeniul…

- Circa 250 de tone de deșeuri plutitoare, material lemnos, sticle de plastic si recipiente de metal au fost stranse, in doua saptamani, de pe lacul de la Bicaz, ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, precizand ca acum acesta poate fi admirat de turiști. ”Noi, deși am declarat in urma cu trei saptamani,…