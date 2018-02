Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte interimar al PMP Sibiu, Ingrid Hohr, a fost aleasa sambata, cu unanimitate de voturi din cele validate, presedinte al filialei judetene a partidului. Citeste si: Fostul sef al CSM il DESFIINTEAZA pe ministrul Justitiei, dupa acuzatiile privind publicarea unui document SECRET:…

- Noul presedinte al filialei judetene a USR, Adrian Echert, a declarat sambata, pentru AGERPRES, ca si-a propus ca intr-un an de zile sa infiinteze cinci filiale noi si isi doreste ca la alegerile din 2020 Uniunea sa aiba candidat pentru postul de primar al municipiului Sibiu. "Eu am propus…

- Noul presedinte ales al Organizatiei Judetene a PMP Sibiu, Ingrid Hohr, face naveta saptamanal, cu avionul, din Germania in Romania, pentru a face politica. "In PMP Sibiu suntem toti cu servici, nu depindem de politica. Eu am un business in domeniul cosmetic, in Germania. Am doua cetatenii.…

- In ultimii 12-13 ani, administrația locala campineana s-a tot imprumutat pe piața bancara interna, creditele luate fiind destinate exclusiv investițiilor. Ca s-a procedat bine sau nu, aici poate exista o intreaga discuție, cu argumente pro și contra. Cert este ca, in 2018, in fața unui buget dezechilibrat,…

- Fostul ministru al Economiei, Ion Ariton, a fost suspendat din toate functiile detinute in cadrul ALDE Sibiu, din cauza ca nu si-a platit cotizatia timp de 15 luni, desi i-a fost acordat termen de gratie. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de ALDE Sibiu, in cadrul sedintei Biroului Politic Central…

- In urma anunțului, ALDE face urmatoarele precizari: 1) In cadrul ședinței Biroului Politic Central al ALDE din data de 22 ianuarie s-a hotarat suspendarea din funcțiile de conducere de la nivel local și central, pe o perioada de 6 luni, conform art. 20 lit. B) din Statutul ALDE, a membrilor…

- Fostul ministru Ion Ariton a demisionat din functia de presedinte al filialei judetene a ALDE Sibiu, motivand ca "nu mai vrea" sa ocupe aceasta functie. "Am demisionat din toate functiile", a precizat miercuri, pentru AGERPRES, Ion Ariton. Intrebat din ce motiv a demisionat, Ariton a raspuns: "Nu mai…

- Fostul ministru al Economiei Ion Ariton a demisionat din functia de presedinte al filialei judetene a ALDE Sibiu, motivand ca "nu mai vrea" sa ocupe aceasta functie. "Am demisionat din toate functiile", a precizat miercuri Ion Ariton. Intrebat din ce motiv a demisionat, Ariton…

- "Am demisionat din toate functiile", a precizat miercuri, Ion Ariton. Intrebat din ce motiv a demisionat, Ariton a raspuns: "Nu mai vreau." Ion Ariton a fost ministru al Economiei in Guvernul Boc si presedinte al Comisiei pentru buget din Senat intre anii 2008-2010. La nivel…

- Fostul ministru Ion Ariton a demisionat din functia de presedinte al filialei judetene a ALDE Sibiu, motivand ca "nu mai vrea" sa ocupe aceasta functie. "Am demisionat din toate functiile", a precizat miercuri, pentru AGERPRES, Ion Ariton. Intrebat din ce motiv a demisionat, Ariton…

- Expert Forum a lansat raportul Guvernarea de tip bazar. Costurile clientelismului in administratia locala si companii de stat ( www.expertforum.ro/raportul-anual-2018 ). In același timp, am lansat varianta 3.0 a Harții Clientelismului, un instrument interactiv care prezinta alocarile de fonduri de investitii…

- Consiliul Local Campina se intrunește luni, 19 februarie, in ședința extraordinara pentru a aproba bugetul municipiului pentru anul 2018. Vestea buna este aceea ca veniturile bugetului local nu se diminueaza comparativ cu anul precedent. Vestea proasta - au crescut mult cheltuielile cu salariile din…

- Tronsonul de aproximativ un kilometru al Bulevardului Unirii, de la intrarea in Buzau dinspre Ploiesti, intra intr-un amplu proces de modernizare. Proiectul la care se va lucra intens in lunile martie si aprilie prevede refacerea trotuarelor, infiintarea unor piste de bicicleta si ingroparea cablurilor…

- UPDATE:Lucrurile par sa revina la normal in județ In urma intervențiilor echipelor de la DelGaz Grid, 6 localitați ramase fara energie electrica au fost realimentate. In zonele in care cursurile școlare au fost suspendate, acestea se vor relua dupa amiaza, conform orarului stabilit. De asemenea, in…

- IARNA…In sfarșit, zapada pe care o aștepta toata lumea a venit. Deși nu a fost viscol, s-au inchis mai multe școli, iar altele funcționeaza parțial. Salarii marite, exagerat, in administratia publica locala nu a adus si plusul de profesionalism iar deszapezirea localitatilor se face la fel de haotic.…

- Beniamin Todosiu a fost ales in funcția de Președinte al Filialei USR Alba Iulia, fiind și singurul candidat inscris pentru aceasta funcție pe buletinele de vot. Membrii USR Alba Iulia au optat pentru o structura funcționala formata din 3 vicepreședinți, funcții ocupate de Gordeș Ioana, Andrei Burnete…

- O familie greu incercata din Resita a primit un ajutor nesperat de la administratia locala. Reprezentantii Directiei de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Resita au anuntat ca au rezolvat un caz social special care a ajuns si la urechile primarului Ioan Popa. Administratia locala a gasit rapid o…

- „Am gasit acolo oameni tineri și dornici de acțiune, care vor sa se implice pentru a salva comuna lor de la nepasare, saracie și depopulare. Deși este situata intr-o zona deosebit de pitoreasca a județului nostru, prima impresie este a unui loc foarte indepartat de ceea ce trebuie sa insemne satul…

- Specialistii din Iasi considera ca italienii, singurii participanti la licitatia pentru reabilitarea Palatului Braunstein, nu au puterea de a sustine contractul • Sunt sanse destul de mari ca licitatia sa fie anulata • “Nu cred ca aceasta lucrare se poate face in acest moment. Nu exista o corelare intre…

- Administrația locala din Deva vrea sa preia modelul transportului in comun de la Timișoara! Anunțul a fost facut de primarul Florin Oancea, intr-o emisiune transmisa pe Facebook de o publicație locala. Ultimul calificativ dat de timișoreni pentru transportul in comun abia trece de... 5!

- Tatiana Badan, presedintelele Congresului Autoritatilor Publice Locale (CALM), primar de Selemet, Cimislia, a declarat joi, 1 februarie, in cadrul dialogului direct cu administratia publica locala organizat de Guvern, ca in administratia publica locala din Moldova s-a instituit o stare de intimidare…

- „Puterea locala nu este aparata și intarita, așa cum prevede Carta, dimpotriva, este slabita prin dependența financiara de politic", este declarația deputatului din Partidul Liberal Democrat din Moldova, Iurie Țap, in contextul Zilei autonomiei locali și a lucratorului din Administrația publica.

- Roche a anunțat ca a intrat intr-un parteneriat strategic, pe termen lung, cu GE Healthcare pentru dezvoltarea și comercializarea in comun de soluții digitale pentru sprijinirea deciziilor clinice. Inițial, parteneriatul se va concentra pe produse care accelereaza și imbunatațesc optiunile de tratament…

- Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Serviciului Comunitar Local de Utilitati Publice al Orasului Cugir a motivat, in cadrul unui Raport de specialitate, necesitatea asigurǎrii unui cadru igienic si sǎnǎtos populatiei de la nivelul orasului. Demersul administrației publice locale,…

- ANUNȚ In atenția cetațenilor municipiului Campia Turzii Incepand din aceasta saptamana, administrația locala a Municipiului Campia Turzii pune la dispoziția cetațenilor condiții logistice pentru realizarea de copii xerox și listari

- Primaria comunei constantene Crucea a facut un bilant al activitatii derulate in anul precedent si si a stabilit prioritatile pentru acest an.Administratia locala a demarat lucrarea de extindere a Liceului Tehnologic din comuna, un proiect ambitios, avand in vedere numarul in crestere al elevilor si…

- La 24 Ianuarie 2018 se implinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. "Mica Unire" de la 1859 este considerata primul pas important pe calea infaptuirii statului național unitar roman. Primaria și Consiliul Local Campina va invita miercuri, la ora 11.00, in Parcul de la Ceas, pentru a dansa…

- Fara doar si poate, vorbim despre o premiera inregistrata, iata, la inceput de an de administratia publica locala din Constanta. Dupa mai bine de un an de cand se discuta in soapta prin oras despre modul cum o serie de ONG uri reusesc sa castige pe banda rulanta proiecte pe fondurile nerambursabile…

- Grupul consilierilor social democrați din Consiliul Local Campia Turzii au inițiat un proiect de hotarare ,,Campia Turzii 100 de ani” - ,,promovarea simbolurilor nationale in administratia locala, in anul 2018, anul centenarului ,,Marii Uniri”. Read More...

- Reprezentanții USR Cluj au transmis ca bugetarea participativa este un proiect care ar trebui sa se desașoare anual, iar banii sa fie mai mulți. Ei au propus ca acesta sa beneficieze de o alocare financiara de 5% din bugetul de dezvoltare al orașului. De asemenea, membrii USR acuza ca administrația…

- Cel de-al 18 flashmob din fata sediului PSD Sibiu s-a desfasurat sub titlul "Va vedem din Clubul de Lectura". Aproximativ o suta de persoane s-au strans in ceea ce au numit "zona libera de coruptie" din zona centrala a municipiului Sibiu si, timp de 15 minute, au citit. "De la clasic la contemporan,…

- Consilierii locali turdeni vor dezbate, in ședința extraordinara din 9 ianuarie 2018, amanarea termenului de instituire a taxei speciale de salubritate, impusa celor care refuza incheierea unui contract de salubritate cu societatea Prival Ecologic Servis SA, motivandu-se faptul ca societatea nu a transmis…

- Imbunatațirea condițiilor salariale in sectorul public a dus la o creștere a numarului de angajați in administrația publica locala cu peste 10% fața de finalul anului 2014), potrivit datelor transmise de catre Minsterul Finanțelor Publice. Conform... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ultimele mișcari politice locale care au avut loc la Balți se datoreaza Partidului Democrat, asta dupa ce formațiunea a reușit sa se implice in alte primarii din țara. La aceste concluzii a ajuns liderul Partidului Liberal Democrat Viorel Cibotari.

- Administrația publica locala va fi o reforma fundamentala. Declarația a fost facuta de catre prim-ministrul Pavel Filip in cadrul unui interviu pentru Publika.md. Oficialul a precizat ca schimbarile in administrația publica locala sint de fapt o continuitate a reformei Guvernului care a avut loc in…

- Donald Trump s-a declarat joi "foarte dezamagit" ca Administratia din China alimenteaza cu petrol Coreea de Nord, avertizand ca din aceasta cauza nu se va putea ajunge la solutionarea pe cale pasnica a crizei nord-coreene. "Prinsi cu mainile patate; sunt foarte dezamagit ca Administratia din China permite…

- The post Mihai-Sorin Opriș, președinte PNL Odobești: ”Sa aveți parte de un Craciun binecuvantat, alaturi de familiile dumneavoastra!” appeared first on Vrancea Media - Stiri de ultima ora .

- Comunicat de presa -Administrația locala a Municipiului Campia Turzii este preocupata de soarta oamenilor strazii- Avand in vedere scaderea temperaturii pe timpul nopții, executivul local al Municipiului Campia Turzii,

- Dragnea a gasit soluția pentru bugetele primariilor, in 2018: Guvernul va suplimenta fondurile la rectificarea din vara, a spus liderul PSD, la Parlament, vineri. Liviu Dragnea a mai spus ca in primavara anului viitor se doreste finalizata Legea finantelor publice locale. Plenul Parlamentului a respins,…

- Deputatul PNL Florica Chereches a castigat, duminica, cursa pentru sefia Organizatiei Femeilor Liberale, obtinand 692 de voturi, in timp ce contracandidata sa Cristina Traila a obtinut 485 de voturi voturi.

- Congresul Femeilor Liberale se desfasoara la Palatul Parlamentului. Votul a fost secret, pe buletine, iar 39 de voturi au fost anulate. Dupa anuntarea rezultatelor, Florica Chereches le-a multumit colegelor sale pentru incredere. ”Sunt o femeie obisnuita din Oradea, sunt casatorita, am patru copii…

- Liderii politici din Vaslui, unul dintre cele mai sarace județe din țara, vor merge de la 1 ianuarie sa-și ia salariile cu sacul. Jurnaliștii de la vremeanoua.ro au prezentat un top al salariilor din administrația județului Vaslui.Citeste si: Procuroarea lui Dragnea iese din nou la atac:…

- De mai bine de doi ani, la Teiuș, administrația locala, alaturi de IȘJ, a reușit sa gaseasca o soluție pentru a veni in sprijinul parinților care au copii preșcolari. De-atunci, ei pot sa-și lase copiii la gradinița cu program prelungit cat timp sunt la serviciu. Pentru ca acest proiect a fost un real…

- Sala de ședințe a Consilului Local Cugir a gazduit luni, 11 decembrie a.c, ședința publica in cadrul careia s-au supus dezbaterii propunerile administrației publdice locale cu privire la impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2018, urmand inițierea unui proiect de hotarare, iar in ședința ordinara…

- Primaria orașului Cugir este mobilizata sa intervina pentru decongestionarea strazilor de zapada și gheața ori de cate ori este necesar. Avand in vedere ca intretinerea drumurilor in sezonul rece este realizata in regim propriu, administrația locala s-a pregatit pentru iarna 2017-2018 cu utilaje noi,…

- La ședința din luna octombrie a Consiliului Local Campina, cațiva iubitori de animale au venit sa incerce sa convinga administrația locala sa aloce bani de la buget in vederea sterilizarii cainilor și pisicilor, ca unica soluție civilizata pentru stoparea inmulțirii necontrolate a acestor animale pe…

- Primarul Dan Tudorache a propus Consiliul Local Sector 1, care a și aprobat, in ședința de marți, achiziționarea, de administrația locala, de autovehicule electrice. Este vorba atat de autoturisme, cat și de autotutilitare. In plus, va fi achiziționata și infrastructura de incarcare necesara acestora.…

- Primaria Sectorului 1 va cumpara, pentru innoirea parcului auto, autoturisme nepoluante si “prietenoase” cu mediul inconjurator, transmit, marti, reprezentantii institutiei, intr-un comunicat. La propunerea edilului Dan Tudorache, Consiliul Local Sector 1 a aprobat, in sedinta de astazi, achizitionarea,…

- Echipa de volei a CSM Lugoj are nevoie de aportul spectatorilor pentru a trece doua teste foarte importante pentru viitorul echipei. Lugojencele antrenate de Valerijan Luka au nevoie de doua victorii care sa ridice moralul echipei. Clubul lugojean se confrunta cu probleme financiare mari iar echipa…