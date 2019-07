Stiri pe aceeasi tema

- SUCCES VASLUIAN… Judecatoarea Corina Corbu (fiica fostului primar Valentin Mocanu) de loc din satul Giurcani, comuna Gagești, Vaslui, a fost validata ieri de CSM functia de sef a Inaltei Curți de Casație și Justiție! „Suntem foarte mandri de reușita fetei fostului primar al nostru, Valentin Mocaneu!…

- Primarul Sibiului, Astrid Fodor, a contestat decizia prin care prefectul de Sibiu a semnat decizia de eliberare a ei din funcție. Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei a dat dreptate Agenției Naționale de Integritate, ai carei inspectori susțin ca, pe vremea mandatului de viceprimar, Astrid…

- Potrivit unei precizari transmisa de Tribunalul Sibiu, Astrid Fodor solicita instantei sa dispuna constatarea nulitatii ordinului Institutiei Prefectului, "intrucat este emis in mod nelegal", precum si repunerea partilor in situatia anterioara cu plata indemnizatiei cuvenite incepand cu data emiterii…

- Prefectul județului Sibiu, Adela Muntean, a anunțat la Antena 3, miercuri la 3 iulie, suspendarea din funcție a primarului municipiului Sibiu, Astrid Fodor. „Mi-a fost comunicat de catre inspecția de integritate din cadrul ANI raportul de evaluare a situației de incompabilitate a doamnei primar Astrid…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei a dat dreptate Agenției Naționale de Integritate, ai carei inspectori susțin ca, pe vremea mandatului de viceprimar, Astrid Fodor s-a aflat in stare de incompatibilitate. Adela Muntean, prefect Sibiu, a declarat ca a luat act de starea de incompatibilitate…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei a dat dreptate Agenției Naționale de Integritate, ai carei inspectori susțin ca, pe vremea mandatului de viceprimar, Astrid Fodor s-a aflat in stare de incompatibilitate. Adela Muntean, prefect Sibiu, a spus astazi la Antena3 ca a luat act de starea…

- Fostul primar Radu Mazare a fost adus marti la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru confirmarea mandatului de arestare preventiva in lipsa emis pe numele lui in ianuarie 2018 in dosarul ''Polaris''. Radu Mazare a fost introdus in sala judecata avand catuse la maini si a…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu, aflat in penitenciar, l-a atacat dur pe Calin Popescu Tariceanu dupa ce președintele Senatului a fost achitat de acuzațiile de marturie mincinoasa, spunand ca este ”ipocrit” și ca a profitat mereu de pe urma funcțiilor pe care le-a deținut. Intr-o postare pe Facebook,…