Stiri pe aceeasi tema

- Prima competitie de schi a sezonului a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute in Ranca, judetul Gorj. Statiunea turistica din Muntii Parang a fost gazda Cupei Rotary la schi si snowboard. Ajunsa la cea de-a XIII-a editie, competitia a reunit ...

- Zapada din plin, dupa ninsorile din ultimele zile, pe partiile de schi din judetul Alba si imprejurimi. Va urma o saptamana cu cer senin, ideala pentru a va simți bine la munte, cu sporturi de iarna. Starea partiilor din județul Alba in perioada 14-20 februarie: Domeniul Schiabil Sureanu Partii existente:…

- Gigi Becali este gata sa-si faca echipa de fotbal, daca UEFA i-o va cere oficial, dar spune ca nu se va interesa de rezultate. Mihai Teja, amenintat de un jucator cu BATAIA in VESTIAR. "Esti cel mai slab antrenor cu care am lucrat!" "E vorba de libertatea de gandire. Una e discriminarea,…

- Președintele Klaus Iohannis și-a petrecut week-end-ul la Sibiu. Dupa ce sîmbata a urcat la Paltiniș sa se bucure de pârtie, duminica dimineața a mers însoțit de soția sa, Carmen Iohannis, la biserica.

- Daca e weekend, atunci e musai ca seful statului sa schieze in judetul nostru!Șeful statului a fost fotografiat alaturi de un grup de schiori care și-au facut un selfie cu președintele Romaniei, conform paginii de Facebook a userului Marian Moga. Klaus Iohannis a mai fost la schi in Munții Șureanu și…

- Prima ediție a concursului de drifturi pe zapada a adus la linia de start 19 șoferi temerari pregatiți sa lase urme adanci in zapada din parcarea complexului Arena Platoș. Concursul, desfasurat marti, a suscitat mare interes nu doar din partea șoferilor ci și a publicului, venit in numar foarte mare…

- Proprietarii unui resort privat cu cele mai multe partii din Paltinis au anuntat ca ofera abonamente gratuite pentru schiorii care vor calatori cu autobuzul pana in statiune si vor renunta la masinile personale, potrivit unui comunicat de presa remis joi AGERPRES. "Pentru a incuraja cat mai multi schiori…

- Administratia sibiana anunta ca echipele firmei care asigura deszapezirea in municipiul Sibiu și stațiunea Paltiniș au ieșit in teren din seara zilei de 10 ianuarie, de la ora 20.40. Opt utilaje au acționat in municipiul Sibiu și inca unul in Paltiniș, impraștiind material antiderapant (s-au utilizat…