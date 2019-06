Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul International de Teatru de la Sibiu a ajuns la final. Au fost 10 zile pline de viata si culoare, in care zeci de mii de oameni au putut vedea peste 300 de spectacole si expozitii. Orasul a fost ocupat de artisti si spectatorii lor. Cortina va fi trasa in aceasta seara.

- Festivalul International de Teatru de la Sibiu (FITS) a onorat, sambata seara, mai multe personalitati din lumea artelor spectacolului in cadrul ceremoniei de pe Aleea Celebritatilor. Actrita Maia Morgenstern, cu flori in par si cu rucsac in spate, a fost indelung aplaudata, pentru naturaletea si talentul…

- Aflat in plina desfașurare, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu continua sa surprinda și sa-i seduca pe iubitorii artelor spectacolului cu noi propuneri, povești, spectacole și revarsare de culoare in orașul de pe Cibin!

- Institutul francez din Romania, la Sibiu, in perioada 19-24 iunie, pentru a fi mai aproape de publicul sau și de invitații francezi din cadrul celei de-a 26-a ediții a FITS – Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Read More...

- Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu le-a oferit spectatorilor, in prima zi, expoziții de arta, spectacole inedite si concerte. Stradutele din centrul orasului au vibrat de bucurie si culoare, pe diverse ritmuri muzicale.

- Cea de a XXVI-a editie a Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS), care are loc in perioada 14-23 iunie, are ca tema „Arta de a darui”. Sarbatoarea artelor spectacolului propune, in cele zece zile, 540 de evenimente, in 75 de spatii de joc, la care vor participa 3300 de…

- Cea de-a 26-a editie a Festivalului International de Teatru de la Sibiu, care va avea loc in perioada 14-23 iunie, aduce 540 de evenimente, sustinute de 3.300 de artisti din 73 de tari, care vor juca in 75 de spatii, cu aproximativ 70.000 de spectatori pe zi, a declarat Constantin Chiriac, presedintele…

- Saptamana trecuta, Libertatea a scris ca in Columbia, la Bogota, in Catedrala Monserrate, se afla pe pereți, pe post de icoane, poze cu Maia Morgenstern in rolul din filmul "Patimile lui Hristos", regizat de Mel Gibson. Marea noastra actrița știa de cațiva ani acest lucru, dar, modesta, nu a vorbit…