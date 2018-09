Stiri pe aceeasi tema

- Traficul pe Autostrada A1 va fi restrictionat, de joi seara pana vineri dupa-amiaza, in apropiere de municipiul Sibiu, pentru desfasurarea unor lucrari de reparatii, anunta Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov. Astfel, va fi inchisa circulatiei breteaua de urcare pe A1 din DN 1 (Mohu),…

- Soferii nu vor putea circula luni, timp de patru ore, pe Transfagarasan, intre Balea Cascada si Balea Lac, unde o echipa pirotehnica va detona o stanca care pune in pericol traficul rutier, a anuntat vineri, purtatorul de cuvant al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov, Robert Elekes. Potrivit…

- Transfagarașanul a fost blocat o ora, luni seara, pe ambele sensuri, din cauza unor de caderi de pietre de pe versanții muntelui. Astfel, circulația rutiera pe DN7 C a fost oprita in apropiere de Balea Cascada. In urma incidentului, din fericire, niciun participant la trafic nu a avut de suferit. Direcția…

- Lupta cu efectele inundațiilor nu s-a sfarșit. Pe DN73A, de la primele ore ale dimineații, angajații Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov intervin in comuna Poiana Marului cu utilaje pentru indepartarea aluviunilor și trunchiurilor de copaci de pe carosabil. The post VIDEO Drumarii lupta…

- Incepand de astazi, 1 iulie 2018, ora 11:00, circulatia rutiera pe tronsonul Piscu Negru – Balea Cascada (intre kilometrii 104 si 130+800 de metri) al DN7C Transfagarasan se redeschide pentru toate categoriile de autovehicule. Lucrarile de punere in ordine pe sectorul administrat de DRDP Brașov au durat…

- Se redeschide circulatia pe Transfagarasan, duminica, 1 iulie. Circulația rutiera pe Transfagarașan, intre Piscul Negru și Balea Cascada (km 104+000 – km 130+800), se va deschide, maine de la ora 11.00, pentru toate categoriile de autovehicule. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov anunta ca…

- Avand in vedere avertizarea meteorologica emisa de Administrația Naționala de Meteorologie care anunța cod portocaliu de ploi abundente pentru mai multe județe, printre care și județul Sibiu pe raza caruia este DN 7C, CNAIR a decis, pentru siguranța participanților la trafic, ca circulația rutiera pe…