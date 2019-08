Salvamontistii sibieni au anuntat, marti seara, ca au reusit sa recupereze un turist polonez, care a cazut in zona Fereastra Zanelor, din Muntii Fagaras si o turista care a cazut intr-o rapa cu cainele, pe poteca turistica care leaga Balea Cascada de Balea Lac.



Turistul polonez in varsta de 62 de ani a suferit "o plaga umar, plaga membru inferior si escoriatii", fiind preluat de la salvamontisti de catre cei de la SMURD din Arges.



Deocamdata cei de la Salvamont Sibiu nu pot oferi date despre starea turistei care a cazut intr-o rapa, tot in Masivul Fagaras. AGERPRES/(AS-autor:…