Sibiu: Doi pasageri ai unui taxi, răniţi în urma unui accident rutier Un barbat si o femeie, pasageri ai unui taxi, au fost raniti duminica, intr-un accident rutier care a avut loc la intersectia drumurilor judetene intre Alma si Smig, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Elena Welter.



"Intersectie DJ 142 cu DC 19, intre Alma si Smig, accident rutier pe fondul neacordarii de prioritate auto. E vorba de o coliziune a doua turisme, cel care a produs evenimentul este soferul unui turism condus in regim taxi, 62 de ani, Medias, care a virat stanga fara sa acorde prioritate unui turism condus regulamentar din sens opus de catre un tanar in varsta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

