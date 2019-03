Sibiu: Copil de 4 ani, resuscitat de echipaje medicale, după ce o remorcă s-a răsturnat peste el Un copil de patru ani se afla in stare grava si este resuscitat de echipajele medicale dupa ce remorca unui tractor s-a rasturnat peste el. Potrivit IPJ Sibiu, evenimentul s-a petrecut in localitatea Cisnadioara, unde soferul unui tractor a basculat pamantul din remorca, a lasat remorca ridicata si a parasit vehiculul, fara sa observe ca in partea laterala, intre tractor si pamantul descarcat se afla un baietel, in varsta de aproximativ patru ani. Remorca a intrat in balans si s-a rasturnat peste copil. IPJ Sibiu a precizat ca baietelul locuieste in apropiere si ar fi iesit neobservat din curtea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

