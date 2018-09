Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe Transfagarasan, in judetul Sibiu, intre Balea Cascada si Balea Lac, unde stratul de zapada masoara in unele locuri si zece centimetri, a anuntat Directia Regionala de Drumuri (DRP) Brasov. Drumarii deszapezesc cu clorura si sare pe Transfagarasan, potrivit DRP Brasov, marti fiind imprastiata o tona de sare. Circulatia rutiera este oprita intre orele 21.00 si 7.00 pe Transfagarasan. "Noaptea nu se circula intre orele 21 - 7. Dar aceasta este o restrictie permanenta, chiar si pe timp de vara, insa acum este foarte important ca soferii sa respecte…