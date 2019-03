Sibiu: Cinci adulţi şi doi copii, la spital în urma unui accident Un sofer in varsta de 63 de ani a provocat duminica un accident auto in municipiul Sibiu, dupa ce a patruns intr-o intersectie fara sa acorde prioritate si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar de o femeie, in care se aflau doi copii mici, in urma accidentului fiind raniti cinci adulti si doi copii. Potrivit IPJ Sibiu, in primul autoturism de aflau patru adulti plus soferul, iar in a doua masina se aflau conducatoarea auto, un barbat si doi copii de 2, respectiv 6 ani. Trei dintre pasagerii din primul vehicul si toti ocupantii din al doilea autoturism au fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

