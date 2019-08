Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 3-4 august, intre orele 7.00 si 16.00, in Piata Voievozilor din cartierul Alexandru cel Bun se va desfasura primul eveniment „Ograda din Camara" initiat de Asociatia magazinelor de proximitate La Bacanie, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi. La acest eveniment vor fi prezenti producatori…

- Mega Image a anuntat joi ca va continua, pentru al saselea an consecutiv, programul “Gusturi romanesti de la gospodari”, dezvoltat impreuna cu producatorii locali din zona de sud-est a tarii, care cultiva sase tipuri de legume de sezon care ajung direct pe rafturile magazinelor: rosii, ardei bianca,…

- Majoritatea parlamentara PSRM-"ACUM" nu vrea sa sprijine producatorii locali. Deputatii aliantei Kozak au respins propunerea democratilor de a include pe ordinea de zi a sedintei Parlamentului un proiect de lege care prevede ca 50 la suta din produsele vandute in magazinele

- Astazi, la Sinaia va avea loc manifestarea Mustang Fest 2019. Aflat la cea de-a doua editie, evenimentul va include, pe langa show-ul Mustang-urilor, si reprezentatia celor de la IMPERIUMforLife, care iși vor etala motocicletele intr-un show spectaculos. Seara este rezervata concertelor, pe scena din…

- Fanii muzicii retro vor pași pe un taram ce ii va purta inapoi in anii 80-90 Domeniul castelului Miko din Olteni, Covasna, se afla in pline pregatiri pentru mult așteptatul eveniment ce va avea loc in acest weekend. De la gazon, la scene, camping sau decorațiuni, fiecare detaliu este verificat și pus…

- Victor Ponta, președintele Pro Romania, a scris, ieri, pe Facebook, ca, la intrarea in țara, pe la Vama Veche, se sta cu orele. "Nu doar la vot asteapta romanii cu orele! Sunt in Vama Veche de peste o ora si umilinta si bataia de joc este totala! Foarte greu sa intram in tara noastra! Oare este mai…

- Doar trei zile de mai despart de sarbatoarea jazz-ului in Sibiu. Intre 16 și 19 mai, fanii muzicii sunt așteptați la Sibiu, la ediția cu numarul 49 a celui mai vechi festival de jazz din Romania, la care vor urca pe scena artiști din 13 țari de pe trei continente, intrarea fiind gratuita la toate concertele.…

- In ciuda afecțiunii grave de care sufera, Leo Iorga nu poate sta prea mult departe de pasiunea vieții lui, muzica. Intre doua operații la singurul plaman care i-a ramas, fostul Compact a intrat in sala de repetiții, pentru a pregati noi spectacole. La doua saptamani de la intoarcerea sa din Germania,…