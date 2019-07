Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a fost transferat in stare critica la un spital din Timisoara, iar alti patru sunt internati in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, dupa ce, in cursul noptii de duminica, au cazut cu masina intr-o rapa adanca de 20 de metri, pe Transfagarasan, potrivit reprezentantilor unitatii…

- Un accident grav a avut loc duminica seara, pe Transfagarașan, intre Balea Lac și Balea Cascada, dupa ce o mașina in care se aflau cinci oameni a cazut intr-o rapa adanca de 100 de metri. In autoturism se aflau tineri cu varste cuprinse intre 18 și 20 de ani. Cauzele accidentului sunt investigate. „ISU…

- Doi motociclisti, unul de 20 de ani, celalalt de 38 de ani, au fost accidentati sambata seara, pe Transfagarasan, fiind transportati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, constienti, potrivit Politiei si ... The post Doi motocicliști raniți din cauza unei șoferițe din Timișoara appeared…

- Doi motociclisti, unul de 20 de ani, celalalt de 38 de ani, au fost accidentati sambata seara, pe Transfagarasan, fiind transportati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, constienti, informeaza Agerpres. Accidentul s-a produs intre Cartisoara si Balea Cascada. "O conducatoare auto, 23, din…

- Doi motociclisti, unul de 20 de ani, celalalt de 38 de ani, au fost accidentati sambata seara, pe Transfagarasan, fiind transportati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, constienti, potrivit...

- Cel mai mare spital public din judetul Sibiu, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, va fi dotat pana in primavara anului 2020 cu aparatura noua, in valoare de peste 900.000 de euro, a anuntat luni presedintele Consiliului Judetean (CJ), Daniela Cimpean, anunța AGERPRES.Citește și: Bogdan Licu,…

- Traficul se desfasoara alternativ pe directia Valcea - Sibiu. Purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Elena Welter, a precizat ca pe DN 7, la km 257, pe directia Valcea - Sibiu, a avut loc o coliziune in lant intre trei autoturisme, pe fondul nepastrarii distantei de siguranta in mers. O…

- Papa Francisc isi va incheia vizita in Romania duminica, 2 iunie 2019, la Blaj. In cursul zilei de ieri, 17 mai 2019, in „Mica Roma” a avut loc o repetitie generala a organizatorilor. Organizatorii vizitei de stat a Papei Francisc la Blaj, au realizat vineri, 17 mai, repetitie generala a tuturor momentelor…